مقاوم سازی و ساخت66 مدرسه و 18 فضای ورزشی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه فرماندار گرگان افزود: درحال حاضر اشتغال، توجه به صنعت، تحقق دولت الکترونیک و مسئله آب شرب گرگان از مهمترین چالش هایی است که باید همچنان در کانون توجه باشد.

وی بیان کرد: شهرگرگان بعد ازتهران و اصفهان همواره از لحاظ سیاسی واجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار بود ولی در سال اول تصدی مسئولیت اینجانب این شهر از لحاظ امنیت در کشور رتبه چهارم را به خود اختصاص دارد که جا دارد از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تشکر ویژه در این خصوص داشته باشم.

گرزین درادامه با بیان اینکه میزبانی این مراسم به عهده شورای شهر وشهرداری است، گفت: همواره بین شورای شهر و شهرداری و فرمانداری تعامل خوبی در حل مشکلات شهر برقرار بود واین درک متقابل وجود داشت که شورای شهر منتخبین مردم هستند و ما همیشه تلاش کردیم هیچگاه حتی مسائل کوچک واختلافات جزیی خود را به جراید و رسانه ها نکشانیم وخود حل کنیم.



فرماندار اسبق گرگان درادامه تصریح کرد: درابتدای ورود به فرمانداری بیشترین حملات علیه فرماندار بود ولی می دانستم که فرماندار باید تحمل انتقادات تند وشدید را داشته باشد.



وی درادامه افزود:بزرگترین انتقادی که می توانم به مجموعه دولتمردان وازجمله دولتمردان استانی داشته باشم این است که دشمن تبلیغ ناکارآمدی نظام را می کند وما هم آن را باور می کنیم ، درحالیکه باید درانعکاس عملکردها واقدامات تلاش بیشتری داشته باشیم.

گرزین بیان کرد: درحال حاضر درتحریم ها به سر می بریم وحداقل کاری که می توانیم انجام دهیم این است که به حرف مردم گوش دهیم.

در این مراسم حیدرعلی احمدی فرماندار گنبدکاووس به عنوان فرماندار جدید گرگان معرفی شد.