سازمان ملل برنامه ای برای اعزام نیروهای حافظ صلح به سوریه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "اخضر الابراهیمی" نماینده سازمان ملل در سوریه در دیدار امروز خود با "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه از بی نتیجه ماندن تلاشها برای برقراری آتش بس در سوریه خبر داد.

وی گفت: واقعا متاسفم که خواسته ما از طرف گروههایی که انتظار داشتیم، مورد توجه واقع نشد، اما این مسئله ما را از ادامه تلاشهایمان ناامید نمی کند، زیرا سوریه بسیار مهم است و ما به حمایت از مردم این کشور ادامه می دهیم.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد سازمان ملل متحد هیچ برنامه فوری برای اعزام نیروهای حافظ صلح به سوریه ندارد.

همچنین بر اساس اعلام وزارت امور خارجه چین، نماینده سازمان ملل قصد دارد پس از مسکو به پکن رفته و با مقامات این کشور نیز در مورد تحولات سوریه دیدار و گفتگو کند. این سفر در ادامه تلاشها برای یافتن راهی مسالمت آمیز جهت پایان دادن به درگیری های سوریه انجام می گیرد.