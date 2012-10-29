  1. هنر
۹ آبان ۱۳۹۱، ۰:۰۸

سردار جلالی در گفتگو با مهر:

تأثیر جشنواره عکس پایداری ملی از ساعت‌ها سخنرانی بیشتر است

تأثیر جشنواره عکس پایداری ملی از ساعت‌ها سخنرانی بیشتر است

رئیس پدافند غیر عامل معتقد است یک اثر هنری از ساعت‎ها سخنرانی تأثیر بیشتری دارد و به همین دلیل این سازمان برگزاری جشنواره عکس پایداری ملی را با همکاری خبرگزاری مهر در دستور کار خود قرار داده است.

سردار غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل با حضور در خبرگزاری مهر، درباره برگزاری نخستین دوره مسابقه عکس پایداری ملی بیان کرد: طی برخی تصمیمات، مجموعه خبرگزاری مهر با یاری معاونت فرهنگی سازمان پدافند غیرعامل محورهایی را برای برگزاری یک مسابقه عکس مشخص کردند.

وی درباره علت برگزاری این مسابقه توضیح داد: در واقع اکثر اوقات، فعالیت‌های هنری از جمله تولیداتی چون عکس می‌تواند مفاهیم بسیار عمیقی را به مخاطب منتقل کند که شاید در یک یا دو ساعت سخنرانی نیز نتوان آن را ارائه داد.

سردار جلالی تصریح کرد: بنابراین ما این مسابقه را با مضامین مشخص برگزار می‌کنیم تا اصحاب هنر مفاهیمی را در حوزه فرهنگ سازی، ارائه نتایج، پیامد، کارکردها و حوزه‌های پدافند غیرعامل در قالب عکس ارائه دهند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل درباره سابقه این سازمان در فعالیت های فرهنگی نیز توضیح داد: اخیرا اولین همایش فرهنگی هنری پدافند غیرعامل را برگزار کردیم که محتوای خوبی در آن تولید شد.

وی در پایان یادآور شد: همچنین ابتکارات و اختراعاتی داشتیم. در حوزه های دیگری چون خط وکاریکاتور نیز فعالیت داشتیم. همایشی نیز در قم برگزار شد که در آن پدافند غیرعامل را از منظر دینی بررسی کردیم.
کد مطلب 1731632

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها