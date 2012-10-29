جوانان ایرانی در راستای تحقق اهداف و ارزشهای نظام تلاش می کنند

به گزارش خبرنگار مهرف محمد صادق اکبری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان، با یادآوری اینکه جوانان ایرانی همواره در صحنه های مختلف حضور قوی داشته اند افزود: جوانان ایران اسلامی فارغ از هرگونه گرایش و تفکر سیلسی و اجتماعی عاشق میهن خود هستند و درصورت نیاز و به تناسب شرایط ، ماموریت و نقش خود را ایفا کرده و خواهند کرد و باید این نگاه ترویج و تداوم یابد.

وی، رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توجه به توانمندیها و مطالبات نسل جوان عنوان کرد افزود: همه دستگاههای قانونگذاری و اجرایی کشور باید تمامی زیر ساخت های متناسب با فعالیت جوانان را اجرا نماید و دستگاه های ذیربط نیز عهده دار مسؤلیت ویژه ای در این خصوص باشند.

اکبری افزود:شاخص های امور جوانان در حوزه نظارت و ارزیابی نهایی شده و بزودی با تصویب شورای عالی جوانان و برای نخستین بار به عنوان یک شاخص واحد ابلاغ خواهد شد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با حاکم شدن نگاه مدیریت راهبردی در کشور مطالعه، پژوهش، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت و ارزیابی واجد یک ساختار می شود.



اکبری با بیان اینکه شاخص های امور جوانان در حوزه نظارت و ارزیابی نهایی شده و بزودی با تصویب شورای عالی جوانان و برای نخستین بار به عنوان یک شاخص واحد ابلاغ خواهد شد افزود: با استقرار این نظام می توان نقاط ضعف ها را شناسایی و نسبت به رفع آنها و تقویت نقاط قوت اقدام کرد تا بیش از پیش در خدمت جوانان ایران اسلامی بود.

وی یاآور شد: بنا به تشخیص رهبر معظم انقلاب ،از سال 1371 شورای عالی جوانان تشکیل شده و سیاست های کلان را از طریق تعاملات سازنده ، به کارهای ملی و بسته های اجرایی تبدیل می نماید.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در قانون پنجم توسعه تکالیف دستگاه های مربوطه به صورت شفاف مشخص شده است ، تصریح کرد: فعالیت های صورت گرفته باید دارای تنوع ، وسعت و دور از موازی کاری باشند.

اکبری افزود: وزارت ورزش و جوانان نیز موظف است لایحه ساماندهی وظایف دستگاه ها را بر اساس سند توسعه جوانان ، پیگیری نماید.

وی ادامه داد: با تصویب آئین نامه اجرایی ماده 41 برنامه پنجم توسعه استانداران سراسر کشور به عنوان روسای ستاد ساماندهی امور جوانان و مدیران ورزش و جوانان به عنوان دبیران ستاد فعالیت می کنند.