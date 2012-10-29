پرسپولیس شیراز در مقابل گلساپوش یزد متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار عصر دوشنبه در چارچوب هفته دهم رقابت های قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در ورزشگاه فوتبال ساحلی گلساپوش یزد با نتیجه چهار بر صفر به نفع گلساپوش خاتمه یافت.
گلهای این دیدار را محمدعلی مختاری، حمید بهزاد پور، عباس رضایی و محمدحسین میر شمسی به ثمر رساندند.
قضاوت این بازی را حسین ربیانی از کرمان، محمد مهدی کیوانی و رسول پرسه از گیلان و شهرام ایزد پناه از کرمان به عهده داشتند.
تیم فوتبال ساحلی گلساپوش یزد با 25 امتیاز در صدر جدول گروه جنوب این رقابت ها قرار دارد و تیم فوتبال ساحلی پرسپولیس شیراز هم با پنج امتیاز در رده ششم جدول ایستاده است.
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