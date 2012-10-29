پلیس با هزاران مخالف دولت اردوغان به زد و خورد پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی " سی ان ان" آمریکا ، آنکارا پایتخت ترکیه روز دوشنبه در جریان برگزاری مراسم روز ملی این کشور شاهد دودستگی و اعتراضات مردمی علیه سیاستهای حزب حاکم این کشور بود که با واکنش شدید پلیس ترکیه روبرو شد.

درگیری بین پلیس و مخالفان زمانی تشدید شد که فرماندار آنکارا از دادن مجوز به مخالفان دولت برای برگزاری تجمع در این روز خودداری کرد.

با وجود ممنوعیت برگزاری مراسم از سوی دولت، مخالفان دولت به رهبری " قلیچداراوغلو" رهبر بزرگترین حزب مخالف ترکیه به اعتراض در این روز پرداختند.

قلیچدار اوغلو با تحریم کردن رژه نیروهای مسلح که توسط دولت تدارک دیده شده بود، در میدانی دیگر در نزدیکی محل برگزاری مراسم دولتی که رئیس جمهور و نخست وزیر و دیگر مقامات دولتی حضور داشتند به جمع مخالفان پیوست.

در پی این دودستگی برخی شبکه های تلویزیونی ترکیه به پخش مراسم رژه نیروهای نظامی که با حضور "عبدالله گل" رئیس جمهور و " رجب طیب اردوغان" نخست وزیر برگزار می شد، پرداختند و برخی دیگر از شبکه ها هم مراسم مخالفان دولت را پخش کردند.

در بعد از ظهر روز دوشنبه شبکه های تلویزیونی تصاویردرگیری نیروهای پلیس ترکیه با مخالفان را نشان می دادند که در این درگیری ها نیروهای پلیس با آبپاش برای متفرق کردن تجمع هزاران نفر از مخالفان تلاش می کردند.

همچنین در این درگیری ها پلیس ترکیه از گاز اشک آور هم برای متفرق کردن مخالفان استفاده کرد.

به گزارش سی ان ان، این درگیری ها در روز ملی کشوری رخ می دهد که سعی می کند خودش را به عنوان کشوری دموکراتیک ، شکوفا و با ثبات معرفی کند.