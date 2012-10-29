119هزار تن ‏محصول از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت عارف با بیان این مطلب افزود: اداره قرنطینه گمرک مرزی مهران گواهی بهداشت این مقدار محصول کشاورزی را صادر کرده است.
وی ادامه داد: ارزش محصول های کشاورزی صادر شده به عراق 476 میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران با بیان اینکه بیشترین میزان محصول صادراتی از این پایانه مرزی به ترتیب هنداونه، گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز بوده است افزود: کشمش، قارچ، بامیه، انار و انگور نیز کمترین حجم صادرات کشاورزی به عراق را تشکیل می دهد .
وی بیان داشت: صادرات این مقدار محصول کشاورزی در مقایسه با هفت ماه نخست سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است.
سالن چند منظوره شهدای دهستان ارمو شهرستان دره شهر به بهره برداری رسید
مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: این سالن با هدف بهره مندی هزار نفر از جوانان ورزش کار دهستان ارمو ، با زیربنای800 مترمربع و با تمام امکانات ورزشی ساخته شده است.
فرزاد فتاحی افزود: برای ساخت این مجموعه ورزشی ، سه میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی استانی هزینه شد.
وی گفت: در شش ماه گذشته هفت سالن ورزشی چند منظوره در مناطق شهری و روستایی استان به بهره برداری رسید.
35 راس دام روز گذشته در این شهرستان به دلیل بارندگی های سیل آسا تلف شدند
مسئول اداره امور عشایری آبدانان گفت: 35 راس دام روز گذشته در این شهرستان به دلیل بارندگی های سیل آسا تلف شدند.
فرامرز بوچانی با بیان این مطلب گفت: در اثر بارند گی های سیل آسای دیروز در شهرستان آبدانان و جاری شدن سیل خسارت هایی به دامداران منطقه وارد شده است.
وی افزود: این بارندگی های طوفانی و سیل آسا علاوه بر تخریب کلیه راه های عشایری غرب شهرستان و قطع راه های ارتباطی این منطقه، باعث تلف شدن 35 راس دام عشایر منطقه "گنداب" تلف شده است.
این مسئول اضافه کرد: با توجه به حجم بارش باران همراه با طوفان و جاری شدن سیل در اکثر مناطق پیش بینی می شود که آمار تلفات و خسارات وارده به دامداران افزایش یابد.
مدیرکل هواشناسی استان ایلام میزان بارندگی 48 ساعت گذشته در ایستگاه های این استان را 138 میلیمتر اعلام کرد
غلامرضا حسنی غربا در این باره گفت: این میزان بارندگی در 23 ایستگاه هواشناسی استان ایلام ثبت و ضبط شده است.
وی ادامه داد: بیشترین میزان بارندگی در مدت یاد شده مربوط به هلیلان با 24 میلیمتر بوده است.
حسنی غربا اظهار داشت: همچنین هیچگونه بارندگی در شهرهای صالح آباد و مورموری ثبت نشده است.
وی افزود: اکنون آسمان بیشتر مناطق مختلف استان ایلام ابری گزارش شده است.
درخشش هنرمند ایلامی
مدیر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ایلام از موفقیت هنرمندان این استان در جشنواره نمایش "سلیمانی" کشور عراق خبر داد.
محمدعلی قاسمی با اعلام این خبر گفت: نمایش خیابانی کارآگاه ملیجک به نویسندگی و کارگردانی رضا منصوری موفق به کسب جایزه در سه بخش از جشنواره بین المللی دربندی خان سلیمانیه کشور عراق شد.
مدیر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام افزود: در این جشنواره الهه پورجمشید هنرمند ایلامی موفق به کسب رتبه نخست بازیگری زن شد که مهم ترین موفقیت در این جشنواره بین المللی محسوب می شود.
قاسمی اضافه کرد: همچنین احمد سمیعی در بخش بازیگری مرد رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
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