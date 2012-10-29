119هزار تن ‏محصول از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ‏‎حجت‎ ‎عارف با بیان این مطلب افزود: اداره ‏قرنطینه‎ ‎گمرک ‏مرزی مهران گواهی بهداشت این مقدار محصول کشاورزی را ‏صادر کرده است‎.

‎ ‎وی ادامه داد: ارزش محصول های کشاورزی صادر شده به عراق 476 میلیارد ریال ‏برآورد شده ‏است.

مدیر‎ ‎جهاد کشاورزی شهرستان مهران با بیان اینکه بیشترین میزان محصول صادراتی از این ‏‏پایانه‎ ‎مرزی به ترتیب هنداونه، گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز بوده است افزود: کشمش، ‏قارچ، بامیه، انار و انگور نیز کمترین حجم صادرات ‏کشاورزی به عراق را تشکیل می دهد‏‎ .

وی بیان داشت: صادرات این مقدار محصول کشاورزی در مقایسه با هفت ماه نخست ‏سال ‏گذشته پنج درصد افزایش یافته است‏‎.

سالن چند منظوره شهدای دهستان ارمو شهرستان دره شهر به بهره برداری رسید

مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: این سالن با هدف بهره مندی هزار نفر از جوانان ورزش کار دهستان ارمو ، با زیربنای800 مترمربع و با تمام امکانات ورزشی ساخته شده است.

فرزاد فتاحی افزود: برای ساخت این مجموعه ورزشی ، سه میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی استانی هزینه شد.

وی گفت: در شش ماه گذشته هفت سالن ورزشی چند منظوره در مناطق شهری و روستایی استان به بهره برداری رسید.

35 راس دام روز ‏گذشته در این شهرستان به دلیل بارندگی های ‏سیل آسا تلف شدند‏‎

مسئول اداره امور عشایری آبدانان گفت: 35 راس دام روز ‏گذشته در این شهرستان به دلیل بارندگی های ‏سیل آسا تلف شدند‏‎.

فرامرز‎ ‎بوچانی با بیان این مطلب گفت: در اثر ‏بارند‎ ‎گی های ‏سیل آسای دیروز در شهرستان آبدانان و جاری شدن سیل ‏خسارت هایی به‏‎ ‎دامداران منطقه وارد ‏شده است‎. ‎

وی افزود: این بارندگی های طوفانی و‏‎ ‎سیل آسا علاوه بر تخریب کلیه راه های ‏عشایری غرب ‏شهرستان و قطع راه های‎ ‎ارتباطی این منطقه، باعث تلف شدن 35 ‏راس دام عشایر منطقه ‏‏"گنداب" تلف شده‏‎ ‎است. ‎

این مسئول اضافه کرد: با توجه به حجم بارش‎ ‎باران همراه با ‏طوفان ‏و جاری شدن سیل در اکثر مناطق پیش بینی می شود که‏‎ ‎آمار تلفات و ‏خسارات وارده به ‏دامداران افزایش یابد. ‎

مدیرکل هواشناسی استان ایلام میزان بارندگی 48 ساعت گذشته در ایستگاه های این استان را ‏‏138 میلیمتر اعلام کرد

غلامرضا حسنی غربا در این باره گفت: این میزان بارندگی در 23 ‏ایستگاه هواشناسی استان ایلام ثبت و ضبط شده است.‏

وی ادامه داد: بیشترین میزان بارندگی در مدت یاد شده مربوط به هلیلان با 24 میلیمتر بوده ‏است.‏

حسنی غربا اظهار داشت: همچنین هیچگونه بارندگی در شهرهای صالح آباد‌ و مورموری ثبت ‏نشده است.‏

وی افزود: اکنون آسمان بیشتر مناطق مختلف استان ایلام ابری گزارش شده است.

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