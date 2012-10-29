قم باید به الگوی مدنیت اسلامی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی در نشست کارگاهی، آموزشی با موضوع سند آمایش استان قم که با شرکت بیش از هزار نفر از مدیران و کارشناسان مجموعه‌های اداری استان قم در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، طی سخنانی، موضوع این نشست ویژه را تحلیل و بررسی موضوعات مهم استان از جمله سند آمایش سرزمین و دیگر اسناد بالا دستی عنوان کرد و گفت: اولین سری این برنامه، در هفته دولت امسال و در همین مکان برگزار و امروز هم دومین نشست انجام می‌شود.



وی برگزاری این نشست را اقدامی ارزنده و تأثیرگذار در طرح ایده‌ها، تبادل اندیشه‌ها و همفکری در زمینه‌های مختلف توسعه به ویژه مباحث مربوط به چشم انداز استان دانست و گفت: این جلسات در آینده نیز ادامه خواهد داشت.



استاندار قم با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های موجود، چنین نشست‌هایی، می‌تواند مفیدترین نشست‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی اداری باشد، گفت: این جلسه، ظرفیت نیروی انسانی و کادر کارشناسی لازم برای تدوین آمایش سرزمین محسوب می شود.



وی با اشاره به اینکه امر مهم توسعه استان با کار و تلاش جمعی و وفاق و همدلی محقق می شود، ایجاد چنین فضا و روحیه خدمت را رویکرد جدی مدیریت استان عنوان و ابراز امیدواری کرد که با فکر و منطق و عزم و مشارکت همگانی، شاهد برداشته شدن گام های عملی بلند به سوی پیشرفت و توسعه استان قم باشیم.



پیریایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش و جایگاه ممتاز قم، وجود حرم مطهر، مسجد مقدس جمکران و روحانیت و مراجع عظام تقلید را از ظرفیت های فرهنگی این خطه اعلام و تصریح کرد: دستگاه های اداری باید از این ظرفیت های ویژه به بهترین شکل بهره مند شوند.



وی به نقش برجسته علما در رشد و بالندگی جامعه اشاره کرد و گفت: سلسله شریف روحانیت و علما و مراجع عظام، حافظان و مروجین شریعت الهی و عامل بقاء دستاوردهای مادی و معنوی جامعه هستند و تلاش خواهیم کرد تا از توان این قشر فرهیخته به نحو مطلوبی برای توسعه قم استفاده کنیم.



استاندار قم در تبیین برنامه های اجرایی استان، به تشکیل شورای اولویت های استان با حضور معاونان استاندار و مدیران دستگاه های محوری استان اشاره و تاکید کرد: تاکنون و در طی چند جلسه بسیاری از موضوعات به عنوان اولویت اصلی استان شناسایی و در دستور کار قرار گرفته است.



وی با اشاره به تفویض اختیارات صورت گرفته به استانداران، آن را اتفاقی خوشایند و تاثیر گذار بر روند اتخاذ تصمیمات عنوان کرد و افزود: این امر علاوه بر تسریع روند تصمیم گیری ها، موجب تقویت جایگاه حاکمیتی نمایندگان عالی دولت در استانها خواهد شد.



پیریایی با بیان اینکه دستگاه ها باید به سمت تحقق اهداف اسناد بالادستی نظام و استان حرکت کنند، لزوم اشنایی و تسلط مدیران و روسای سازمان ها و ادارات نسبت به اهداف، راهبردها و ماموریت های پیش بینی شده در سند چشم انداز استان در افق 1404 اشاره کرد و گفت: قم بر اساس این سند، باید به پایتخت فکری و علمی دنیای اسلام و الگوی مدنیت اسلامی تبدیل شود.



استاندار قم در پایان این نشست به پرسش های مطرح شده از سوی اعضای حاضر در جلسه پاسخ داد.



همچنین حجت الاسلام مهدی عرب انصاری، معاون سیاسی امنیتی استاندار به تشریح مباحث مربوط به سند آمایش استان در حوزه فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و در بخش های اتباع خارجی، آموزش عالی، درمان و تامین اجتماعی و.. پرداخت.

