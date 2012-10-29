ورودی ارغوان شهر ایلام ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خالق منصوری اعلام کرد:‌ حدود هفت هزار مربع زمین در محدوده ورودی ارغوان به تازگی تملک شده است .

وی ادامه داد:‌ با تملک این زمین، زمینه لازم برای ساماندهی و زیباسازی فضای عمومی این ورودی فراهم می شود .

شهردار ایلام اظهار کرد: توسعه فضای سبز،‌ فرهنگ سرا و تکمیل چهار باغ ارغوان از جمله برنامه هایی است که بزودی اجرا می شود .

منصوری تاکید کرد: مجموعه فرهنگی تفریحی ارغوان در پنج کیلومتری مرکز شهر ایلام شامل مکان های ورزشی، فرهنگی، بوستان جنگلی، شهربازی، ˈچهار باغˈ (بلوار) ورودی و آثار تاریخی گردشگری است .

نماینده دهلران بر شتاب بخشی ساخت سد مخزنی سیکان تاکید کرد

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت شتاب بخشی کار ساخت سد مخزنی سیکان در شهرستان دره شهر تاکید کرد .

علی محمد احمدی در بازدید از چگونگی کار ساخت این طرح مهم آبی استان ایلام گفت: سد سیکان در صورت بهره برداری آب مورد نیاز پنج هزار هکتار از زمین های کشاورزی پایین دست را تامین می ‌کند .

وی اظهار داشت: افزون بر این سالانه سه میلیون متر مکعب آب آشامیدنی مورد نیاز مردم شهرستان های جنوب شرقی استان ایلام تامین می‌شود .

وی ادامه داد: با وجود گذشت دو سال از آغاز عملیات ساخت این سد، به علت مشکلات مختلف تاکنون پیشرفت مناسبی در اجرای این طرح دیده نشده است .

طرح نظارت براماکن عمومی در دستور کار پلیس ایلام

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام از در دستور کار قرار گرفتن طرح نظارت بر اماکن عمومی توسط این پلیس خبر داد .

سرهنگ عبدالله فرهادی فر گفت: به منظور ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی طرح نظارت بر اماکن خصوصی و دولتی توسط این پلیس به اجرا گذاشته می شود .

وی افزود: هدف پلیس از اجرای طرح مذکور نظارت دقیق بر عدم وجود اعمال مغایر با شئونات اسلامی در مراکز و اماکن خصوصی و دولتی است.

این مسئول اظهار داشت: رویکرد پلیس در این طرح تذکر و اخطار به مسئولان و مدیران اماکن عمومی خواهد بود که در صورت عدم رعایت موازین شرعی با برخورد قانونی مواجه خواهند شد .

وی تصریح کرد: اگر موازین شرعی و اسلامی در خصوص عفاف و حجاب در اماکن خصوصی و دولتی رعایت شود فرهنگ آن نیز به درون جامعه انتشار یافته و گسترش می یابد و بسیاری از مشکلات در خصوص بد حجابی برطرف خواهد شد .

تشدید برخورد با تخلفات ترافیکی در جاده های ایلام

فرمانده پلیس راه ایلام از تشدید برخورد با تخلفات ترافیکی در محور های مواصلاتی استان در زمستان امسال خبر داد .

سرهنگ فضل الله شیری با بیان این خبر گفت: همزمان با شروع فصل سرما و در اجرای طرح زمستانه پلیس راه برخورد با تخلفات ترافیکی در محور های مواصلاتی و جاده های استان ایلام تشدید می شود .

وی در ادامه گفت: در این راستا برنامه ها و طرح های مختلفی از سوی فرماندهی پلیس راه نیروی انتظامی استان ایلام تدوین و طراحی شده است.

سرهنگ شیری تصریح کرد: طرح تشدید اقدامات کنترلی در سطح جاده های استان توسط پلیس راه اجرا شده است و بیشترین تمرکز بر روی وسائل نقلیه عمومی مسافر بر و بار بر بوده است .

فرمانده پلیس راه استان ایلام گفت: چون وسائل نقلیه عمومی مسافر بر و باربر از حساسیت ویژه ای برخوردارند و لفظ استفاده عمومی از آنها وجود دارد ، سعی شده با برخورد با تخلفات این گونه وسائل نقلیه از حوادث شدید جلوگیری شود .

توقیف 7 دستگاه موتورسیکلت درملکشاهی

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی از توقیف هفت دستگاه موتورسیکلت متخلف ومزاحم درسطح این شهرستان خبرداد .

سرگرد حسین رضا رشیدی دراین باره گفت:طرح برخورد با موتورسیکلت سوارانی که برای مردم ایجاد مزاحمت می کنند با شدت ادامه خواهد یافت .

وی اضافه کرد: درراستای اجرای این طرح تعداد هفت دستگاه موتورسیکلت که برای مردم به ویژه دانش آموزان ایجاد مزاحمت می کردند توقیف وبه پارکینگ منتقل شدند .

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی همراه نداشتن مدارک وعدم نصب پلاک انتظامی را از دیگر تخلفات این موتورسیکلت ها عنوان کرد .

وی درپایان با تاکید بر استمرار اجرای این طرح گفت:نیروی انتظامی مصمم است که با کسانی که درصدد برهم زدن آرامش مردم هستند با قاطعیت برخورد نماید .

احترام به قانون ضامن امنیت وآرامش جامعه است

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر دراستان ایلام اعتماد سازی را تنها راه جلب مشارکت مردم دانسته وگفت: احترام به قانون ضامن امنیت وآرامش جامعه است .

سرهنگ شهاب عزیززاده گفت: امنیت یکی از نیازهای اولیه بشر ومطالبه به حق مردم است ونیروی انتظامی دراین جهت تمام تلاش خود را برای به دست آوردن اعتماد مردم به کارخواهد بست.

وی با اشاره به اینکه مردم از وجود امنیت پایدار لذت می برند، گفت: بهترین راه برای بهره مندی مردم از خدمات نیروی انتظامی اجرای دقیق قانون ومقررات است.

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر قانون مندی را یک تکلیف خواند وگفت: امنیت اجتماعی پایدار زمانی محقق خواهد شد که همه از هر قشر وصنفی به قانون آن جامعه احترام بگذارند .

دستگیری 11 سارق درایلام

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به اجرای طرح ضربتی برخورد با سارقان درسطح استان از دستگیری 11 سارق طی 24ساعت گذشته خبرداد .

سرهنگ مهدی محمد کریمی درتشریح این خبر گفت: طرح تشدید برخورد با سارقان درسطح استان ایلام با هماهنگی دادگستری استان و با هدف ارتقا امنیت اجتماعی دردستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است .



وی اضافه کرد: طی 24 ساعت گذشته 11سارق توسط ماموران انتظامی درشهرستان های ایلام ،شیروانچرداول ،ایوان ومهران شناسایی ودستگیر شده اند .