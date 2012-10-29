به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، آزمایش ملت‌ها و مسئولان را سنت خدشه‌ناپذیر الهی خواند و با بیان اینکه همه ما همواره در معرض این امتحان و آزمایش‌ها قرار داریم، برهه کنونی انقلاب و نظام اسلامی را حساس‌ترین دوره و مهمترین امتحان برای مردم و مسئولان خواند و تصریح کرد: همه باید با درایت و هوشیاری و با در نظر گرفتن مصالح مردم و نظام، تصمیماتی عقلانی و مدبرانه بگیرند تا در این آزمایش الهی مغموم و سرافکنده نشویم.

عضو مجلس خبرگان رهبری به هدف مبارزان دوران انقلاب اسلامی و امام راحل از مبارزه با رژیم طاغوت اشاره کرد و اسلام و برپایی احکام، اعتقادات و اخلاقیات این دین پویا با تفسیری رحمانی و رئوفانه را هدف اصلی انقلاب اسلامی خواند و افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی و مبارزان و علما از ابتدا تصویر و تفسیری مشخص از اسلام و نظام اسلامی در ذهن داشتند و براساس همین تفسیر به مبارزه پرداختند، به گونه‌ای که پس از مدتی کسانی که با این دیدگاه امام از مبارزه موافقت نداشتند، راه خود را جدا و مبارزه را کنار گذاشتند.



هاشمی رفسنجانی، الگوسازی از اسلام و مکتب اهل بیت(ع) را هدف نهایی انقلاب و نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: قرار بر این بود که به گونه‌ای احکام، اعتقادات و اخلاقیات اسلام و تشیّع را به اجرا درآوریم که سایر ملت‌های مسلمان و در بند شیفته این مکتب شده و خود بندهای استبداد و ظلم و تحجر را از دست و پای خود بگسلند و به آزادی برسند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به برخی ناکارآمدی‌ها و نابسامانی‌های موجود در کشور، سوره نصر را شاهد سخن خود گرفت و تصریح کرد: خداوند فتح و نصرت را در سایه پیوستن توده های مردم به هم دانست و تداوم آن را انجام عبادات و حمد و تسبیح خدا و نبودن انحراف و لغزش وعده داده و استغفار را وسیله جلوگیری از لغزش و انحراف خوانده که باید همواره آن را مدنظر داشته باشیم.



هاشمی رفسنجانی با توجه به اینکه مبنای حکومت درمکتب اهل بیت، شرع الهی و براساس رضایت مردم است، خواست و حضور مردم در صحنه و میدان را یک اصل اساسی در تشکیل حکومت اسلامی خواند و با اشاره به چگونگی به خلافت رسیدن امیرمؤمنان علی(ع) گفت: مولای متقیان(ع) اگرچه بعد از رحلت رسول اکرم(ص) محق‌ترین فرد برای جانشینی و خلافت پیامبر اکرم(ص) بود، اما تنها زمانی به این مسئولیت رسید که اکثریت مردم مشتاقانه از ایشان خواستند تا حکومت را برعهده بگیرد و این روش همان خواست و توصیه رسول گرامی اسلام در واپسین روزهای عمر پربرکتشان به حضرت علی(ع) بود.



عضو مجلس خبرگان رهبری روش و سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه معصوم(علیهم‌السلام) به خصوص حضرت علی(ع) را نصب‌العین امام راحل و مبارزان انقلاب اسلامی خواند و گفت: حضرت امام(ره) همواره بر حضور مردم تکیه داشته و تأکید همیشگی ایشان توجه به خواست مردم و لزوم همراهی و همدلی آنان با مسئولان نظام اسلامی بوده است.

وی افزود : همه می دانند که پیروزی انقلاب مرهون حضور وسیع مردم و تداوم آن با آراء اکثریت قاطع، پیروزی در جنگ و سازندگی، در سایه حمایت بیدریغ مردم به دست آمده است.



هاشمی رفسنجانی برخی برداشت‌های منفی از وحدت ملی را ناشی از سوءبرداشت و یا اغراض سیاسی و جناحی دانست و گفت: استفاده از همه ظرفیت‌های نظام و دلسوزان کشور به منظور ایجاد وحدت و همدلی همواره مورد تأکید و اهتمام امام راحل(ره) و رهبری معظم انقلاب بوده است.



وی افزود: برخی سوءمدیریت‌ها، متأسفانه تردیدهایی به ویژه در نزد نسل جوان و قشر تحصیلکرده ایجاد کرده است که باید شجاعانه آن را مطرح و درصدد رفع آن برآییم.



وی تأکید کرد: دروغ، تهمت، شایعه‌سازی و بداخلاقی‌های سیاسی و ریاکاری جناحی به اخلاقیات و باورهای مردم صدمه زده است که باید برای اصلاح آن اقدام شود.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان راهکارهای خروج از معضلات و مشکلات کنونی کشور، به وفاداری و عشق اکثریت مردم به اسلام و نظام اسلامی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر نیز اگر مردم، صداقت، تدبیر و سلامت را به صورت عملی و نه شعاری در عرصه‌های مهم مدیریت و تصمیم‌گیری ببینند، در برابر دشمنان خارجی همواره پشتیبان و همراه نظام خواهند بود.



وی افزود: نظام اسلامی و ساختار آن مورد حمایت و علاقه مردم است و اگر انتقاد و ایرادی ابراز می‌شود، برای رفع مشکلات و اصلاح برخی سوءمدیریت‌هاست.



هاشمی رفسنجانی به عرصه حساس بین‌المللی و سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: قدرت‌های استکباری همواره منافع خود را در سایر کشور جستجو می‌کنند و دلشان به حال ملت‌ها نسوخته و در حال حاضر نیز با اعمال تحریم‌های شدید و ناجوانمردانه می‌خواهند کاری را که با جنگ نمی‌توانند پیش ببرند با فشارهای همه‌جانبه خارجی و بعضاً داخلی به سرانجام برسانند و ملت و مردم ایران را تسلیم خواسته‌های زورگویانه خود کنند.



وی افزود: در این عرصه تدبیر، هوشمندی و جلوگیری از تنش و نیز در پیش گرفتن تصمیمات مدبرانه و منطقی ما را به ساحل امن خواهد رساند.



در ابتدای این دیدار نمازی، اسلامی، علی حسینی، قنبری، مختاری، خانم امانی و برخی دیگر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان دیدگاه‌های خود در خصوص اوضاع کنونی کشور، عرصه بین‌الملل و فشارهای قدرت‌های استکباری، خواستار دریافت رهنمودها و راهکارهای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای برون‌رفت از معضلات و مشکلات کنونی شدند.

