توانایی معرفی یک تیم پرقدرت به لیگ کشتی کشور را داریم

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سوی سازمان لیگ فدراسیون کشتی کشورمان زمان آغاز لیگ های کشتی باشگاه های کشور در سال جاری اعلام شد و بر این اساس ما تلاش می کنیم در صورت ایجاد شرایط مساعد امسال در لیگ کشتی باشگاه های کشور شرکت کنیم.



وی ادامه داد: در سال های 1387 و 1388 دو بار در لیگ های کشتی برتر و دسته اول باشگاه های کشور شرکت کردیم و انصافا هم عملکرد بسیار خوبی را از سوی کشتی گیران قمی شاهد بودیم اما بعد از آن به دلیل مشکلات مالی ادامه کار محقق نشد.



کشتی گیران قمی ظرفیت، استعداد و توانمندی بسیار بالایی دارند



رئیس هیئت کشتی قم اضافه کرد: کشتی گیران قمی ظرفیت، استعداد و توانمندی بسیار بالایی دارند و به راحتی می توانیم یک تیم کاملا بومی با ترکیبی از فرنگی کاران شاخص قم در لیگ کشتی باشگاه های کشور به مصاف حریفان بفرستیم به شرط اینکه از نظر مالی حمایت شویم.



وی ابراز داشت: در حال حاضر سه کشتی گیر در سطح ملی داریم و چندین کشتی گیر ما شرایط حضور در لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور را دارند و کار تربیت نیروهای جوان و مستعد کشتی قم را نیز همچنان با جدیت ادامه می دهیم.



حلوایی یاد آور شد: جالب این است که قم هم اکنون یکی از پرافتخارترین کشتی گیران کشور در مسابقات سال جاری بین المللی، آسیایی، جهانی و کشوری را دارد و متاسفانه به سبب محدودیت های مالی نمی تواند از وجود وی و سایر نیروهای مستعد در لیگ بهره ببرد.



مسئولان صلاح بدانند در لیگ کشتی کشور تیم می دهیم



وی تصریح کرد: به هر حال اهمیت حضور در لیگ و تاثیر مثبت آن بر رشد و پیشرفت کشتی قم را با مسئولان اداره کل ورزش و جوانان در میان گذاشته ایم و اگر آنها صلاح بدانند و حمایت شویم نماینده قم امسال در مسابقات لیگ کشتی باشگاه های کشور حضور پیدا می کند.



رئیس هیئت کشتی قم یاد آور شد: ما رقابت های نهمین دوره کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام را نیز در پیش داریم و این رقابت ها را نیز در سال جاری با توجه به اینکه یک ماه زودتر از دوره های قبل برگزار می شود، میزبانی خواهیم کرد.

