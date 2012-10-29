  1. بین الملل
۸ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۲۰

گسترش همکاری میان باکو و تل آویو/سفر روزنامه نگاران آذربایجانی به مناطق اشغالی

گسترش همکاری میان باکو و تل آویو/سفر روزنامه نگاران آذربایجانی به مناطق اشغالی

سفارت رژیم صهیونیستی در باکو دیدار گروهی از روزنامه نگاران جمهوری آذربایجان از سرزمینهای اشغالی را سازماندهی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " آذ.نیوز" ، سفیر رژیم صهیونیستی در باکوضمن اعلام این خبر گفت سازماندهی این بازدید مشترکا توسط  سفارت و وزارت امور خارجه اسرائیل صورت گرفته است.

هدف ازبازدید روزنامه نگاران آذربایجانی از سرزمینهای اشغالی آشنایی آنها با فضای سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی رژیم اسرائیل اعلام شده است.

در این سفر سه روزه، روزنامه نگاران آذربایجانی با چهره های برجسته سیاسی رژیم صهیونیستی نیز دیدار خواهند کرد.

این دیدار در بیستمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی انجام می شود. 

گفتنی است با وجود مخالفت اکثریت مردم مسلمان جمهوری آذربایجان، رهبران این جمهوری روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارند. 

کد مطلب 1731654

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