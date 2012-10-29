نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه پاسداران ناحیه شاهرود در مراسم آغاز بکار نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان در جوار مزار شهدای گمنام شاهرود گفت: بسیار خوشحال هستیم که در جواب فیلم موهن آمریکایی- اسرائیلی، امروز هنرمندان ما جشنواره‏های هنری خود را در جوار مزار شهدای گمنام برگزار می‏ کنند.

عباس مطهری افزود: این امر نشان‏ دهنده فهم و درک بالای هنرمندان متعهد کشور و استان سمنان است.

محمد نوروزیان، رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان نیز در این مراسم گفت: در محضر شهدای گمنام، گمنامان اصلی ما هستیم.

نوروزیان افزود: تئاتر، اثرگذارترین هنر در جامعه است و هنرمندان بسیجی باید تمام تلاش خود را در این راستا انجام دهند و ما هم موظف هستیم از این هنرمندان پشتیبانی کنیم.

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه‌های عیدسعید غدیر خم در سمنان

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سمنان در جلسه برنامه‌ریزی برنامه‌های عیدسعید غدیرخم که در محل سپاه ناحیه سمنان برگزار شد، گفت: عید سعید غدیر خم نشانه عظمت و قدرت دین اسلام است و باید آن را گرامی داشت.

حجت‌الاسلام محمدتقی خیری گنجی اظهار داشت: عید سعید غدیر خم یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان است و باید تلاش کنیم تا به بهترین نحو این عیدهای بزرگ را زنده نگه داریم.

وی با اشاره به مسئله غدیر افزود: مسئله غدیر که در آیه غدیر هم به آن تصریح شده، تکمیل رسالت واقعی دین و اسلام بوده است.

همچنین در این جلسه در خصوص فضاسازی میدان امام علی (ع) تبلیغات شهری و انعکاس و پوشش خبری در صداو سیما و هماهنگی گروه های تعزیه خوانی برنامه ریزی شد.

دیدار فرمانده سپاه ناحیه سمنان با خانواده شهدا روستای حسن‌آباد

فرمانده سپاه ناحیه سمنان در مراسم اردوی جهادی و دیدار از خانواده شهید مرادی حقیقت که با حضور پاسداران از روستای حسن‌آباد سمنان برگزار شد، گفت: اکثر شهدای ما جزء نخبگان علمی بودند و جوانان ما باید راه آنان را ادامه دهند.

سرهنگ صمد همتی اظهار داشت: همگی در برابر ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، پایمردی و شهادت مسئولیم.

وی افزود: شهدا کسانی بودند که در جهت پاسداشت چهار اصل دین، نظام، انقلاب و با لبیک به فرمان رهبری جانشان را در طبق اخلاص نهادند و به سعادت واقعی رسیدند.

فرمانده سپاه ناحیه سمنان بیان داشت: این شهدا بودند که عزت، امنیت و قدرت را برای ملت ما به ارمغان آوردند و امروز وظیفه تک تک ماست که با عمل به آرمان‌های آن بزرگواران از راه، مسلک و مرامشان فاصله نگیریم.

این اردو به منظور کمک‌رسانی به روستائیان حسن آباد بود که تعداد 30 نفر از پاسداران ناحیه سمنان در غالب جدول‌کشی، لایه‌روبی، سیمان‌کاری و ترمیم نهرها برای آبرسانی به باغات و زمین‌های کشاورزی کمک کردند.

برگزاری صبحگاه مشترک 1000 نفری بسیج دانش آموزی استان سمنان

فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی استان سمنان با اشاره به برگزاری صبحگاه مشترک 1000 نفری بسیج دانش آموزی این استان گفت: دانش آموزان در جامعه نقش موثر و مفیدی دارند و این دانش آموزان هستند که باید جامعه را در آینده نزدیک هدایت کنند و پیرو ولایت فقیه باشند.

مهدی ترحمی اظهار داشت: دانش آموزان پاک ترین قشر جامعه هستند و باید به آنها توجه کرد تا به بالاترین مدارج علمی و اخلاقی دست یابند.

وی در ادامه تعداد پایگاه‌های بسیج را 124 واحد در سرخه و سمنان برشمرد و تعداد بسیجیان دانش‌آموزی را 10 هزار و 500 نفر و تعداد شهدای دانش آموز را 144 نفر اعلام کرد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی استان سمنان از جمله فعالیت های بسیج دانش آموزی را ارتقاء سطح علمی دانش آموزان با عنوان آیه های تمدن که در سال گذشته 14 نفر رتبه زیر 100 کسب کردند و اعزام بیش از 1200 نفر از دانش آموزان به اردوی راهیان نور عنوان کرد.

وی عنوان کرد: در هفته بسیج دانش‌آموزی اجرای صبحگاه مشترک با حضور 1000 نفر از دانش آموزان بسیجی با حضور فرمانده سپاه استان سمنان سردار استاد حسینی و بنائیان سفید مدیر کل آموزش و پرورش استان برگزار می‌شود.

برگزاری گردهمایی بسیجیان و متربیان حلقه‌های صالحین بیارجمند



فرمانده سپاه ناحیه میامی در گردهمایی بسیجیان و متربیان حلقه‌های صالحین بیارجمند گفت: باید آموزه‌های دینی و اسلامی در جامعه به ویژه بین جوانان و نوجوانان نهادینه شود.

عباسعلی کاظمی اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس مردم بیدار و آگاه ما به صحنه آمدند و شهدا و ایثارگران ما لبیک گوی امام خمینی در حفظ خاک و جان و ناموس کشور بودند.

وی افزود: جنگ تحمیلی ما برای سلاح و پیشروی در خاک دشمن نبود؛ بلکه برای حفظ ایمان و دینمان جنگیدیم و در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ایستادیم و از توطئه دشمن در بر اندازی نظام جمهوری اسلامی جلوگیری کردیم.

همچنین سرهنگ کاظمی در دیدار با خانواده شهید محمدحسن احمدی اظهار داشت: شهدا زنده هستند و گواه و ناظر بر اعمال ما هستند و ما در قبال خون شهدا مسئول هستیم و در قیامت باید جوابگوی خون آنها باشیم.

در این دیدار که جمعی از کارکنان سپاه ناحیه میامی و بسیجیان پایگاه حضرت مریم(س)حضور داشتند،پدرشهید محمدحسن احمدی به یادآوری خاطرات آن شهید بزرگوار پرداخت.