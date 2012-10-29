به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از برگزاری نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها که از ساعت 9 صبح امروز دوشنبه 8 آبان کار خود را آغاز کرده بود، دقایقی دیگر در مصلی امام خمینی(ره) تهران به پایان می‌رسد.

- نمایشگاه مطبوعات از ساعات آغازین صبح امروز به کرات توسط گروه‌های دانش آموزی دخترانه مدارس ابتدایی شهر تهران مورد بازدید قرار گرفت. تهیه و تدوین یک روزنامه دیواری بزرگ به طول یک کیلومتر که در طول فضای داخلی شبستان پهن شده بود، از برنامه‌هایی بود که دانش‌آموزان دختر در میان فضای شبستان آن را انجام دادند. ساخت این روزنامه دیواری تا ساعتی از بعد از ظهر امروز ادامه داشت.

آمار دختران دانش آموزی که امروز از مصلی بازدید کردند، بیش از 700 نفراعلام شد ولی به نظر نمی‌رسید این تعداد دانش‌آموز دختر از نمایشگاه دیدن کردند. روزنامه دیواری تصویری مذکور نیز، به طول حدود یک کیلومتر و با موضوعات اقتصادی، اجتماعی و علمی تهیه ‌شد و قرارست این اتفاق تا سه روز دیگر با هماهنگی پژوهسرای منطقه 15 آموزش و پروش تهران ادامه پیدا کند.

- از دیگر اتفاقات امروز حضور محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه بود. وی در این بازدید خبر آمادگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای دادن مجوز به آژانس‌های عکس را اعلام کرد.

- قطعی اینترنت نمایشگاه و کاهش سرعت آن طی ساعات پیش از ظهر امروز که در ساعات بعداز ظهر نیز تکرار شد، از دیگر اتفاقاتی بود که امروز توجه خبرنگاران حاضر در نمایشگاه را به خود جلب کرده بود و البته کار آنها را به شدت دشوار کرد. یکی از مسئولان هماهنگی بخش مربوط به اینترنت نمایشگاه در پاسخ به گلایه‌های خبرنگاران درباره قطعی اینترنت، گفت: اشکال ندارد، کمی استراحت کنید!

- امروز همچنین پنج بسته تصویری و خبری جدید «مهر» با حضور محمدزاده رئیس نمایشگاه مطبوعات و مجید انتظامی از استادان رشته ارتباطات و از پیشکسوتان مطبوعات در غرفه خبرگزاری مهر رونمایی شد. این بسته‌ها، طی مراسمی با حضور محمدجعفر محمدزاده رئیس نمایشگاه، حسین انتظامی عضو هیئت نظارت بر مطبوعات و محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی و رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر رونمایی شد.

بسته‌های مذکور، شامل «قاب مهر» (برگزیده عکس‌های خبری منتشرشده در خبرگزاری مهر)، «جای پای جلال» (سفرنامه‌های مهدی قزلی)، «ایران سرزمین مهر» (مجموعه عکس‌های منتخب منتشرشده خبرگزاری مهر از طبیعت ایران، «میراث سرزمین مهر» (مجموعه تصاویر منتخب عکاسان خبرگزاری مهر از اماکن تاریخی و فرهنگی ایران» و «به گزارش مهر» (مجموعه اخبار و گزارش‌های برگزیده اختصاصی خبرنگاران خبرگزاری مهر) هستند.

رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر در این مراسم با اشاره به آرشیو غنی این رسانه به ویژه از حیث تصویری، گفت: تلاش ما این است که به مرور محتوای تصویری و خبری خبرگزاری مهر را در قالب نرم افزارهایی جامع، در اختیار عموم مردم قرار دهیم.

محمدزاده در این مراسم گفت: خبرگزاری‌ها در حال حاضر یکی از منابع عکس کشور ما در رسانه‌ها محسوب می‌شوند. ما هم در معاونت مطبوعاتی از ایجاد آژانس‌های عکس و گنجینه‌هایی که بتوانند به سایر رسانه‌هایمان از جمله روزنامه‌ها خدمات ارائه کنند، استقبال می‌کنیم.

وی تهیه پنج نرم افزار دوزبانه «قاب مهر»، «جای پای جلال»، «ایران سرزمین مهر»، «میراث سرزمین مهر» و «به گزارش مهر» را قدم اول در این مسیر عنوان کرد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر، همچنین در این برنامه ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک سایت جدید مهر و نیز مجله مهر رونمایی شوند.

- مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در غرفه مهر، خبر توزیع 80 میلیون تومان بن خرید مطبوعات بین بازدیدکنندگان نمایشگاه نوزدهم تا پیش از ظهر روز دوم آن را اعلام کرد. پدرام پاک آیین صبح امروز این خبر را اعلام کرد با اشاره به تخصیص 500 میلیون تومان اعتبار برای عرضه بن در نمایشگاه امسال، گفت: تا این لحظه حدود 80 میلیون تومان بن بین مردم توزیع و صرف خرید نشریات شده است.

یکی از نکات قابل توجه در روز دوم نمایشگاه، صدای بلند و گوش خراش بلندگوهای برخی غرفه‌ها در فضای شبستان بود که علی رغم تذکرات و حتی خواهش غرفه های همسایه، آنها حاضر به کم کردن صدای بلندگوهایشان نشدند. حتی در لحظات پخش اذان نیز این غرفه‌ها حاضر به قطع یا حتی کم کردن صدای بلندگوهایشان نشدند.

امروز با اینکه نمایشگاه دومین روز خود را پشت سر گذاشت ولی استقبال چهره‌های مختلف از آن قابل توجه بود به ویژه سیاسون حضور فعالی داشتند و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.