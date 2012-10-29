زمان بازگشت بازیکن مصدوم پرسپولیس به میادین مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله چشمه سری عصر امروز دوشنبه با اشاره به آخرین وضعیت مصدومیت بازیکن ملی پوش سرخپوشان گفت: در شرایط فعلی و قبل از معاینه پولادی توسط پزشک جراح در هفته آینده نمی توان درباره زمان بازگشت این بازیکن نظر قطعی را اعلام کرد.

وی افزود: مهرداد از هفته آینده تمرینات را شروع می کند اما اینکه از چه زمانی می تواند در تمرینات درگیرانه شرکت داشته باشد، بستگی به نظر دکتر شهبازی پزشک جراح وی دارد که بعد از معاینه هفته آینده مشخص خواهد شد.

چشمه سری ادامه داد: پولادی یک بازیکن چپ پای، راست دست است. از اینرو از دست راست خود در پرش ها، درگیری ها و افتادن ها استفاده می کند و جراح باید مشخص کند که بازیکن از چه زمانی می تواند از دست راست خود برای این موارد استفاده کند. از سوی دیگر جراح مشخص می کند که آتل دست پولادی از چه نوع باشد. همین نوع آتل از نظر اندازه و سختی و نرمی آن، خود از نظر قوانین بازی تعیین کننده است و باید دید اصلا اجازه بازی با آتل مورد نظر پزشک جراح داده می شود.