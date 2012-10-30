  1. بین الملل
۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۲۱

تحولات افغانستان/

کشته شدن 12 عضو طالبان/ شبه نظامیان 13 افغانی را ربودند

کشته شدن 12 عضو طالبان/ شبه نظامیان 13 افغانی را ربودند

بازداشت یکی از سرکردگان طالبان در ولایت هلمند، کشته شدن 12 شبه نظامی، ربودن 13 افغانی توسط طالبان و به آتش کشیده شدن یک تانکر سوخت در ولایت بغلان از جمله رویدادهای اخیر افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده است که در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 12 عضو طالبان کشته شدند.

گفته می شود که نیروهای افغانی و ناتو چندین عملیات پاکسازی را در ولایت های کپیسا، بلخ، زابل و غزنی انجام دادند. این در حالی است که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

خبر دیگر اینکه یک مقام ارشد افغانی امروز سه شنبه اعلام کرد که طالبان 13 غیرنظامی را در ولایت غور در 360 کیلومتری غرب شهر کابل ربودند.

وی به جزئیات این حادثه اشاره نکرد، اما عملیات جستجو برای شناسایی و انجام عملیات امداد و نجات علیه افراد ربوده شده آغاز شده است.

همچنین ناتو تایید کرد که یکی از سرکردگان طالبان در عملیاتی در ولایت هلمند در 555 کیلوکتری جنوب شهر کابل بازداشت شد.

در همین حال یک فرد مسلح ناشناس شب گذشته با به آتش کشیدن یک تانکر سوخت در ولایت بغلان در 160 کیلومتری شمال شهر کابل باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو فرد دیگر شد.

کد مطلب 1731670

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