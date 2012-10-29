  1. استانها
  2. اردبیل
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۲۸

عبدایمانی:

3400 طرح توسعه کشاورزی در اردبیل تصویب شد

3400 طرح توسعه کشاورزی در اردبیل تصویب شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی استان اردبیل از تصویب سه هزار و 413 طرح توسعه کشاورزی از بدو فعالیت کارگروه توسعه کشاورزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدایمانی شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان اضافه کرد: این تعداد طرح با اشتغالزایی چهار هزار و 382 نفر به بانک عامل معرفی شده اند.

وی 719 طرح با اشتغالزایی 776 نفر از این تعداد مرحله عقد قرارداد شده است، افزود: تعداد 677 طرح با اشتغالزایی 732 نفر نیز از طریق بانک کشاورزی تسهیلات دریافت کرده اند و تعداد هزار و 106 طرح  با اشتغالزایی هزار و 219 نفر توسط بانک عامل مصوب شده است.

عبدایمانی همچنین از تصویب 29 طرح کشاورزی در استان خبر داد و یادآور شد: 29 طرح کشاورزی از مناطق مختلف استان با اعتبار بیش از 300 میلیون ریال برای هر طرح تصویب شده است.

وی تصریح کرد: شهرستان اردبیل 14 طرح، نمین 9 طرح و برای هر کدام از شهرستانهای خلخال، مشگین شهر و گرمی دو طرح در کارگروه کشاورزی تصویب شده است.

دیرکل جهاد کشاورزی استان تعداد طرحهای زیر 300 میلیون ریال تسهیلات استان را دو هزار و 832 طرح عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد 300 طرح مربوط به افراد شاغل در بخش کشاورزی و چهار طرح نیز به صورت تعاونی است که زمینه اشتغال 326 نفر را مهیا می کند.

وی با تاکید بر همکاری بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات عنوان کرد: بیش از 80 میلیارد ریال مربوط به طرحهای زیر 300 میلیون ریال وام اختصاص یافته است.
کد مطلب 1731674

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها