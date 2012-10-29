3400 طرح توسعه کشاورزی در اردبیل تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدایمانی شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان اضافه کرد: این تعداد طرح با اشتغالزایی چهار هزار و 382 نفر به بانک عامل معرفی شده اند.

وی 719 طرح با اشتغالزایی 776 نفر از این تعداد مرحله عقد قرارداد شده است، افزود: تعداد 677 طرح با اشتغالزایی 732 نفر نیز از طریق بانک کشاورزی تسهیلات دریافت کرده اند و تعداد هزار و 106 طرح با اشتغالزایی هزار و 219 نفر توسط بانک عامل مصوب شده است.



عبدایمانی همچنین از تصویب 29 طرح کشاورزی در استان خبر داد و یادآور شد: 29 طرح کشاورزی از مناطق مختلف استان با اعتبار بیش از 300 میلیون ریال برای هر طرح تصویب شده است.



وی تصریح کرد: شهرستان اردبیل 14 طرح، نمین 9 طرح و برای هر کدام از شهرستانهای خلخال، مشگین شهر و گرمی دو طرح در کارگروه کشاورزی تصویب شده است.



دیرکل جهاد کشاورزی استان تعداد طرحهای زیر 300 میلیون ریال تسهیلات استان را دو هزار و 832 طرح عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد 300 طرح مربوط به افراد شاغل در بخش کشاورزی و چهار طرح نیز به صورت تعاونی است که زمینه اشتغال 326 نفر را مهیا می کند.



وی با تاکید بر همکاری بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات عنوان کرد: بیش از 80 میلیارد ریال مربوط به طرحهای زیر 300 میلیون ریال وام اختصاص یافته است.