استاندار مازندران در غرفه مهر حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه دوشنبه با حضور در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای کشور، در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت و با مسئول منطقه شمال و خبرنگاران آن خبرگزاری دیدار کرد.

استاندار مازندران در این بازدید به سئوالات خبرنگاران مهر در حوزه های مختلف استان پاسخ داد که مشروح مصاحبه متعاقبا منتشر می شود.

به گزارش مهر، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران به همراه حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان و کمال رستم علی رئیس اداره روابط عمومی استانداری، پس از حضور در غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، در غرفه ماهنامه چشمه توسعه حضور یافت و با خبرنگاران و مسئولان این رسانه مازندرانی دیدار و گفتگو کرد.

نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از هفتم آبانماه در محل مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران آغاز شده است.