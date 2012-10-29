امواج توفان "سندی" شبیه امواج"آیرن" است/ شرق آمریکا تخلیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری فرانس 24، مایکل بلومبرگ در یک کنفرانس خبری درباره توفان "سندی" گفت : امواج این توفان در حال حاضر در سطح امواج توفان آیرن است.

مایکل بلومبرگ با اشاره به بازدید خود از ایالتهایی که تحت تاثیر توفان سندی قرار گرفته اند، افزود: تمام تلاش خود را کردیم تا مردم در جریان آخرین وضعیت توفان قرار بگیرند.

وی در ادامه از ارسال پتو و مواد غذایی به مردم در سواحل شرقی ایالات متحده و ایجاد پناهگاه برای آنها خبر داد و وعده کمکهای بیشتر را به مردم داد.

مایکل بلومبرگ تاکید کرد: عملیات خارج کردن ساکنان شهر نیویورک از مناطق آغاز شده است و این افراد باید هرچه سریعتر سواحل شرقی را تخیه کنند.

توفان سندی که تا کنون جان 41 نفر را در کارائیب گرفته در حال رسیدن به سواحل آمریکاست، از همین رو مقامات این کشور در سواحل ایالات متحده وضعیت اضطراری اعلام کرده اند.

به گفته مقامات آمریکایی، توفان سندی می تواند به یکی از بزرگترین توفانهای آمریکا تبدیل شود. از همین رو مردم و بخشهایی که باید با آن مقابله کنند باید در آمادگی کامل باشند.

بر همین اساس، سواحل آمریکا از ویرجینیا تا ماساچوست از صبح روز دوشنبه با توفان سندی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

اداره هواشناسی آمریکا هشدار داده که سواحل شرقی از روز یکشنبه شاهد تغییر وضعیت هوا بوده و حتی احتمال بارش برف نیز وجود دارد.

برهمین اساس، وزش بادهای تند و بارش سنگین باران نیز مواردی هستند که ساکنان سواحل شرقی آمریکا با آن روبرو خواهند بود .

در همین رابطه "جف مسترز" مدیر مرکز پیش بینی های اداره هواشناسی آمریکا گفته است : خطر بسیار جدی است و ممکن است که توفان سدنی تبدیل به حادثه ای تاریخی شود. توفان سندی همانند توفانی خواهد بود که در سال 1991 سواحل نیوانگلند را درنوردیده بود.

براساس این گزارش، توفان سندی هم اکنون بادهایی با سرعت 75 متر بر ساعت تولید می کند که سرعت این بادها در هنگام رسیدن به سواحل آمریکا بیشتر می شوند.

"لوئیس یوسلینی" رئیس بخش پیش بینی های آب و هوا در اداره "نشنال اوشن" نیز می گوید: این توفان بر زندگی 50 تا 60 میلیون آمریکایی تاثیر می گذارد.