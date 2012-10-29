کاهش 20 درصدی جرائم امنیتی در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار چناریان فرمانده انتظامی استان کرمان عصر دوشنبه در حاشیه مراسم تشییع شهید باوان فیروزه در رفسنجان با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر استان کرمان از لحاظ امنیتی شرایط بسیار خوبی دارد.

وی در ادامه افزود: در هفت ماهه اول امسال به غم تلاشهای نیروهای انتظامی استان در بحث کشفیات 13 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتیم.

فرمانده نیروی انتظامی استان با بیان اینکه ایجاد امنیت یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی است، گفت: پلیس با اقتدار و توانمندی لازم تلاش خود را در جهت مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ برکار برده است.

وی در ادامه به همکاری مردم با پلیس اشاره کرد و افزود: یکی از راههای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری مردم با نیروی انتظامی است.

سردار چناریان در خصوص حادثه ای که اخیرا منجر به شهادت مامور نیروی انتظامی رفسنجان شده نیز گفت: استان کرمان یکی از استانهای است که در شرق کشور واقع شده و با توجه به شرایط مرزهای شرقی کشور ، قاچاقچیان و اشرار تحرکاتی انجام می دهند که باعث رخ دادن این اتفاق می دهد.

وی در پایان از دستگیری عوامل شهادت استوار دوم مرتضی باوان فیروزی خبر داد و گفت: این مامور به خاطر سرفرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی جان خود را فدا کرده است.

27 مهرماه استوار دوم مرتضی باوان فیروزی در ایست بازرسی جاده رفسنجان انار با ضرب گلوله توسط اشرار زخمی شده بود. وی پس از چند روز سر انجام روز گذشته به درجه رفیع شهادت نائل شد.