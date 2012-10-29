تراکتورسازی شخصیت قهرمانی دارد/ سه امتیاز دیدار با داماش در تبریز می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا باغ آبادی که در غیاب "تونی اولیویرا" سرمربی تیم تراکتورسازی عصر دوشنبه در کنفرانس قبل از بازی این تیم برابر داماش پاسخگوی سئوالات خبرنگاران تبریزی بود، اظهار داشت: ما در دو بازی قبلی که برابر استقلال و سپاهان انجام دادیم، عملکردی بسیار خوب داشتیم و به نوعی قدرت تیم تراکتورسازی را به حریفان نشان دادیم.

وی افزود: در دیدار با داماش هم تلاش خواهیم کرد تا همچون دو بازی قبلیمان فوتبال بازی کنیم و سومین برد متوالی خود را در هفته های اخیر کسب کنیم.

باغ آبادی تصریح کرد: تراکتورسازی در دو هفته گذشته با نوع فوتبال و نتایجی که کسب کرده، نشان داده که تیمی در حد قهرمان لیگ برتر است و شخصیت قهرمانی دارد. ما در بازی فردا هم این شخصیت تیم تراکتورسازی را نشان خواهیم داد.

وی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با تعطیلی لیگ برتر برای چندمین بار در فصل جاری، یادآور شد: تعطیلاتی که بعد از بازیهای هفته چهاردهم آغاز خواهد شد، بالطبع ضرر زیادی برای تیم تراکتورسازی خواهد داشت زیرا تیم ما اکنون در اوج آمادگی است و با تعطیلی لیگ روند نتایج خوب ما متوقف خواهد شد اما با این حال ما چاره ای نداریم و باید بخاطر تیم ملی این ضرر را متحمل شویم.

دستیار اول اولیویرا در تیم تراکتورسازی در خصوص زیباتر شدن نوع فوتبال این تیم در هفته های اخیر، عنوان داشت: ما رفته رفته تیمی هماهنگ و یکدست می شویم و شما می بیند که کیفیت کار ما نسبت به اوایل فصل بهتر شده است. تلاش ما این است که این فوتبال زیبا را به عشق هواداران تراکتورسازی در بازی برابر داماش و در دیدارهای دیگر نیز به نمایش بگذاریم و نتایج خوبی به دست آوریم.

وی ادامه داد: آقای تونی دوست دارد که تیم ما روی زمین فوتبال بازی کند و به همین علت اغلب تمرینات ما بر این اساس پایه ریزی و انجام می شود.

تیم فوتبال تراکتورسازی هم اکنون با کسب 23 امتیاز از 13 بازی صدر جدول لیگ برتر را به خود اختصاص داده است.

این تیم از ساعت 15:30 فردا سه شنبه از چارچوب بازی های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز پذیرای تیم رده دوازدهمی داماش گیلان خواهد بود.