به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری شامگاه امروز دوشنبه در اجلاس طرح جامع مالیاتی با محوریت افتتاح شبکه ملی تبادل اطلاعات مالیاتی که هم اکنون با حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران در حال برگزاری است، با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی از برنامه سوم توسعه به عنوان یک برنامه ملی با هدف ایجاد سامانه یکپارچه مالیاتی مطرح بوده است، گفت: با این حال مقدمات اجرای آن از برنامه چهارم توسعه آغاز شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تعریف 32 پروژه در قالب طرح جامع مالیاتی، اظهار داشت: امروز فاز یکپارچه سازی و آزمایش پروژه سامانه یکپارچه نرم افزار مالیاتی را خواهیم داشت.

وی با اعلام اینکه در سال جاری 4.9 میلیون اظهارنامه به صورت الکترونیکی دریافت شده است، افزود: برای واگذاری شماره اقتصادی اختصاصی به اشخاص حقوقی از سال گذشته کار با ثبت نام 250 هزار نفر آغاز و تاکنون نیز یک سوم راستی آزمایی برای این منظور انجام شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در قالب این برنامه کدفروشی اقتصادی متوقف می شود، گفت: همچنین 350 هزار ثبت نام نیز برای واگذاری کد اقتصادی به اشخاص حقیقی صورت گرفته و در این راستا ثبت نام از تشکل های قانونی نیز انجام شده است.

عسگری همچنین از برنامه ریزی برای واگذاری امضای الکترونیکی با همکاری وزارت صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: یک فوریت اصلاح قانون مالیات نیز در مجلس به تصویب رسید، همچنین 8 بسته اطلاعاتی مربوط به بورس ، بیمه، واردات، صادرات، قراردادها و مواردی از این دست هم تدوین شد.