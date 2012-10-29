اتحادیه اروپا نیز به صف منتقدان انتخابات پارلمانی اوکراین پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSZE) انتخابات اخیر اوکراین را به باد انتقاد گرفتند. بر این اساس انتخابات روز گذشته این کشور که تا کنون حزب حاکم با کسب اکثریت آرا پیش است، در شرایطی ناعادلانه برگزار شده است.

در گزارشی که سازمان OSZE در مورد انتخابات پارلمانی اوکراین منتشر کرده این انتخابات نسبت به انتخابان دوره پیشین، به عنوان "پسرفت" این کشور ارزیابی شده است.

بر این اساس سوء استفاده از امکانات دولتی در راستای تبلیغات انتخاباتی، درآمدهای غیرشفاف احزاب و رویکرد دو گانه رسانه ها نسبت به احزاب شرکت کننده در انتخابات از جمله تخلفات انجام شده در این انتخابات بوده است.

پیشتر نیز ناظران روسی از غیرمنصفانه بودن این انتخابات خبر داده بودند. این در حالی است که نتایج انتخابات روز یکشنبه از قدرت گیری مجدد حزب "ویکتور یانوکویچ" رئیس جمهوری اوکراین در پارلمان حکایت دارد.

گفتنی است در این انتخابات 38 درصد آرا به حزب حاکم اختصاص یافته و حزب مخالف "سر زمین پدری" به رهبری "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر سابق 20 در صد از آن را کسب کرده و دیگر احزاب مخالف دولت نیز نزدیک به ۱۵ در صد آرا را به دست آورده اند.