"اوباما" خطرناک تر از "رامنی" / حزب الله متحد مقتدر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی " واشنگتن پست " ضمن پرداختن به ادعای یک مقام ارشد نظامی رژیم صهیونیستی در خصوص اثر تحریمهای ایران بر روابط ایران و حزب الله لبنان به نقل از او نوشت : امروز حزب الله با کمک های ایران قدرتی مقتدر در منطقه است و سلاح های بیشتر و پیشرفته تری درمقایسه با سال 2006 در اختیار دارد.

روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز" با انتشار مطلبی از" بیل کلر" تحلیلگر این روزنامه با پرداختن به مبارزات انتخاباتی " اوباما" و " میت رامنی" به نقل از او می نویسد : اگر از من بپرسند که احتمال حمله نظامی " اوباما" به ایران بیشتر است یا " رامنی" خواهم گفت که " اوباما" زیرا او است که مرز جنگهای روانی گذشته و اقدامات خشنی مثل حمله به پاکستان با هواپیماهای بدون سرنشین را انجام داده است، اما " میت رامنی" فقط حرفهای تندی می زند، اما اقدامات خشنی انجام نداده است.

خبرگزاری انگلیسی " رویترز" با اشاره به اینکه حریم هوایی فلسطین اشغالی توسط سیستمهای پیشرفته مرتبا و قویا محافظت می شود و حریمی بسته است به نفوذ هواپیمای بدون سرنشین ایران به این حریم پرداخته و به نقل از اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران نوشت : پهپاد ایرانی تصاویر مراکز نظامی ممنوعه را برای ایران ارسال کرده است.