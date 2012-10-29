نونهالان شهرداری همدان در لیگ فوتبال قهرمانان کشور صدرنشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ فوتبال نونهالان کشور با صدرنشینی تیم شهرداری همدان در هفته دوم همراه شد.

رقابت‌های لیگ قهرمانان نونهال کشور با شرکت 34 تیم در 4 گروه دنبال می‌شود که تیم شهرداری همدان با تیم‌های شهباز کرج، ذوب‌آهن اردبیل، شهرداری اردبیل، تراکتورسازی تبریز، شهرداری تبریز، ملوان بندر انزلی و نوین رشت همگروه است.

هفته دوم این رقابت‌ها با انجام 4 بازی در گروه همدان دنبال شد که تیم شهرداری همدان در تبریز تیم شهرداری این شهر را 2-5 شکست داد.

در دیگر دیدارهای گروه تیم تراکتورسازی با یک گل ملوان انزلی را شکست داد. شهباز کرج با همین نتیجه مغلوب شهرداری اردبیل شد و ذوب‌آهن اردبیل نیز مقابل نوین رشت به تساوی یک بر یک دست یافت.

با گذشت دو هفته از رقابت‌ها تیم نونهالان شهرداری همدان با 4 امتیاز به همراه تیم‌های تراکتورسازی تبریز و شهرداری اردبیل صدرنشین است و تیم‌های ملوان انزلی و شهرداری اردبیل نیز با 3 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

قهرمانی رزمی کار نهاوندی در کیش

در مسابقات فستیوال هنرهای رزمی که چندی پیش در جزیره کیش برگزار شد رزمی‌کار نهاوندی استان در قالب تیم ملی ایران به عنوان قهرمانی دست یافت.

در این رقابت‌ها که برای دومین بار در ایران و به میزبانی جزیره کیش برگزار شد، تیم‌ ملی کشورمان عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

ایوب سنگ‌سفیدی رزمی‌کار نهاوندی استان همدان به عنوان مربی و یکی از ملی‌پوشان در این رقابت‌ها شرکت داشت که در رشته شکستن اجسام سخت عنوان قهرمانی کسب کرد.

برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی استان همدان در ملایر

مسابقات کاراته قهرمانی استان همدان در شهرستان ملایر برگزار شد.

مسابقات کاراته قهرمانی استان همدان به میزبانی سالن شهید بهشتی ملایر برگزار شد.

در این مسابقات 129 کاراته کا در قالب پنج تیم از همدان، سه تیم از ملایر و یک تیم از تویسرکان با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابتها تیم همدان به مقام اول رسید و شبکه بهداشت ملایر و تیم کلنی ملایر دوم و سوم شدند.

حضور شهربازی رنگین کمان همدان در لیگ برتر هاکی

دور برگشت هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی باشگاههای کشور از آذرماه آغاز می شود.

براساس این گزارش، این رقابتها به میزبانی استانهای کهگیلویه و بویر احمد و آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

دور برگشت گروه B با حضور تیمهای هیئت هاکی آذربایجان غربی، شهربازی رنگین کمان همدان، ماشین سازی لرستان،هیئت هاکی گلستان، هیئت هاکی البرز و شهرداری تبریز از 22 تا 24 آذرماه به میربانی آذربایجان غربی و گروه A از 29 آذرماه تا یکم دیماه با شرکت تیم های نفت و گاز گچساران،شهرداری اراک، هیئت هاکی ایلام، هیئت هاکی سمنان، تبلیغات برتر فارس و هلال احمر کرمان برگزار می شود.

گفتنی است در دور رفت تیم های آذربایجان غربی، شهربازی رنگین کمان همدان و ماشین سازی لرستان از گروه B و تیم های نفت و گاز گچساران ، شهرداری اراک و هیئت هاکی ایلام در گروه A به ترتیب اول تا سوم شدند.

تساوی مهر همدان در رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور

رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور با دومین تساوی مهر همدان دنبال شد.

در هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور در گروه دوم تیم فوتبال مهر همدان در سومین هفته از رقابت‌ها میزبان کارون اهواز بود.

مهر که در دو بازی گذشته یک مساوی و یک شکست را در کارنامه خود می دید در این بازی نیز نتوانست پیروز شود و با دو امتیاز در انتهای جدول جای گرفت.

در سایر دیدارهای این گروه تیم شهرداری کامیاران با یک گل تیم بهمن ایلام را با شکست بدرقه کرد و جدال دو تیم شهرداری قروه و شهرداری نقده نیز به تساوی یک بر یک انجامید.

در ادامه این رقابت‌ها و در هفته چهارم تیم مهر همدان فردا سه‌شنبه در همدان میزبان شهرداری قروه است.

همدان قهرمان کشتی المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

تیم کشتی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی همدان در پنجمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کشور با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در این مسابقات که با حضور 17 تیم منتخب از مناطق 18گانه دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد نجف آباد برگزار شد تیم کشتی دانشگاه آزاد اسلامی همدان که به نمایندگی از منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی در این مسابقات حضور یافته بود توانست با کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز در یک رقابت سخت و فشره با اقتدار کامل بر سکوی قهرمانی بایستد.

در این مسابقات که به مدت دو روز در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار شد، تیم همدان با کسب 51 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد، تیم منتخب منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی نایب قهرمان شد و تیم منطقه سه این دانشگاه بر سکوی سوی ایستاد.

تیم کشتی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی همدان را فرهاد آقاخانی به عنوان مربی و غلام رضا خاکسار به عنوان سرپرست در این دوره از مسابقات همراهی می کردند.