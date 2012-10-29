جاده کرمان - شرف آباد 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه چهار کرمان نشست ستاد بارندگی که با حضور جانشین معاون خدمات شهری شهرداری ،مدیران عامل سازمان های موتوری و آتش نشانی ، نماینده سازمان پارک ها و فضای سبز و جمعی از معاونان شهرداری این منطقه حضور داشتند ، با بیان اینکه خوشبختانه هم کاری و تعامل بین واحدهای مختلف شهرداری بسیار خوب است ، افزود: این تعامل و همکاری باعث شده است که کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

خدادادی با بیان اینکه این ستاد با هدف آمادگی بیشتر این شهرداری در زمان بارندگی ،رفع مشکل آبگرفتگی معابر و هدایت آبهای سطحی در زمان بارندگی تشکیل شده است، خواستار همکاری هرچه بیشتر مدیران واحد های مختلف شهرداری با این منطقه در زمان بارندگی شد.

در ادامه مدیران حاضر در این نشست آمادگی خود را جهت همکاری با این منطقه اعلام کردند وجانشین معاون خدمات شهری شهرداری جهت حفر 10 حلقه چاه ، مدیرعامل سازمان موتوری در ارائه ی شن و نمک جهت رفع مشکل یخبندان پل فجر و پژوهش در زمان بارندگی و مدیرعامل سازمان آتش نشانی در جهت جمع آوری آبهای باران در مقابل منازل فاقد شیب در زمان بارندگی قول مساعد دادند با این منطقه همکاری کنند.

پیشرفت 90 درصدی پروژه جاده شرف آباد



مدیرعامل سازمان عمران شهرداری از پیشرفت 90 درصدی پروژه جاده شرف آباد تاکنون خبر داد.

ایرج رحمانی گفت: در ادامه انجام عملیات آسفالت لاین غربی جاده شرف آباد، عملیات زیرسازی لاین شرقی ،در حال انجام است و هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی هم چنین از آغاز عملیات جدول گذاری لاین شرقی این جاده از امروز خبر داد.

رحمانی با اشاره به ضرورت بهسازی فضاهای شهری ، ابراز امیدواری کرد: به زودی این پروژه با تلاش پرسنل این سازمان به اتمام می رسد.

ممانعت آتش نشانان از حریق خودروی207 در کرمان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان از واژگونی یک دستگاه خودروی 207 به دلیل سرعت زیاد در شهر کرمان خبر داد.

محمد حسین مومنی با بیان اینکه حادثه ی واژگونی یک دستگاه 207 در تقاطع کوثر(کوی جنگل داری) در ساعت 22 شب گذشته به مرکز پیام این سازمان گزارش شد، گفت: بلا فاصله نیروهای آتش نشانی و گروه امداد ونجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه خودروی مذکور به دلیل سرعت غیر مطمئنه واژگون شد که به دلیل وجود احتمال حریق ، نیروهای این سازمان نسبت به ایمن سازی آن اقدام کردند.

وی گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت ولی به 15 اصله درخت آسیب جدی وارد شد.مومنی در ادامه هم چنین از مهار حریق یک دستگاه کفی تریلر در ساعت 3.30 دقیقه بامداد دیروز در خیابان 20 متری دانشجو توسط آتش نشانان این سازمان خبر داد.

رفع بیش از 3400 مورد سدمعبر در شهر کرمان

مدیر واحد اجرائیات شهرداری کرمان از رفع بیش از 3400 مورد سدمعبر در شهر کرمان در نیمه ی اول سال جاری خبر داد.

رضا میرزایی با بیان اینکه در شش ماهه ی اول سال جاری ماموران این واحد نسبت به رفع سه هزارو 415 مورد سد معبر از نقاط مختلف شهر اقدام کرده اند، ادامه داد : بیشتر سد معبر ها مربوط به واحدهای صنفی بود که وسایل خود را در پیاده روها قرار داده بودند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود هم چنین به برخورد با 283 تبلیغ کننده غیر مجاز در شهر کرمان در مدت یاد شده خبر داد و افزود: روش تبلیغ این افراد به صورت توزیع بروشور و یا برچسب های تبلیغاتی بود که با آنها برخورد شد.

وی بابیان اینکه فضاهایی جهت تبلیغات در سطح شهر ایجاد شده است ، افزود : بیلبوردها و داربست هایی نیز در سطح شهر نصب شده است و افرادی که می خوانند از آنها برای تبلیغات استفاده کنند باید به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مراجعه نمایند.



لزوم توجه به مسایل ایمنی با شروع فصل سرما



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان، شهروندان را به رعایت مسایل ایمنی با آغاز فصل سرما توصیه کرد.

محمد حسین مومنی با بیان این‌که در سال‌های گذشته به دلیل بی‌توجهی شهروندان به مسایل ایمنی به‌خصوص در استفاده از بخاری‌، شاهد حوادث آتش‌سوزی در شهر کرمان بودیم، از شهروندان خواست از دودکش بخاری‌های خود جهت راه‌اندازی بازدید کنند.



وی ضمن اشاره به این‌که دودکش‌مهم‌ترین نقش را در خوب سوختن بخاری‌ایفا می‌کند، افزود: قبل از روشن‌کردن بخاری، از تمیزی، باز بودن مسیر دودکش از پشت‌بام تا وسیله‌ی گرمازا و نصب درست دودکش به بخاری اطمینان حاصل کنید.



وی گفت: ‌دودکش‌ها در ناحیه‌ منتهی به فضای باز، باید به کلاهک مجهز باشند تا از افتادن اجسام به داخل آن‌ها و همچنین کوران هوا مصون باشند.



وی یادآور شد: دودکش‌ها در ناحیه‌ اتصال به وسیله‌ی گرمازا و هم‌چنین در فضای باز، باید تا جایی که امکان دارد، به صورت منسجم و بدون پیچ و خم نصب شوند.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان، با بیان این‌که شهروندان باید از نصب وسایل گرمازا مانند بخاری‌در کنار پرده‌ها و سایر اجسام قابل اشتعال، خودداری کنند، یادآور شد: قبل از نصب بخاری باید نسبت به سرویس و رفع نقایص احتمالی آن به‌خصوص در ناحیه‌ی سیستم سوخت‌رسانی دستگاه، اقدام شود.



وی با بیان اینکه باید از گازسوز کردن بخاری‌ها و آب‌گرمکن‌های نفتی و دیگر وسایل گرمازا خودداری شود، افزود: بخاری‌های نفتی باید روی سینی مخصوص قرار داده شوند تا در صورت نشت احتمالی نفت، محیط آلوده نشود.

برپایی سلسله مباحث مهارت های زندگی در خانه شهروند بهار

اولین نشست از سلسله مباحث «آموزش مهارت‌های زندگی» هم‌زمان با آغاز ترم پاییز در خانه‌ شهروند بهار شهرداری کرمان برگزار شد.

در این نشست که با حضور بیش از 20 نفر از بانوان خانه‌دار برگزار شد، دکتر امین گوشه کارشناس مرکز بهداشت شهرستان کرمان، با تاکید بر اهمیت و ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی و فرزندپروری، گفت: مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی هستند که با تمرین مستمر پرورش می‌یابند و شخص را برای روبه‌رو شدن با مسائل روزانه‌ زندگی و افزایش توانایی‌های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌کنند.



وی در ادامه به بحث پیرامون تفکر نقادانه و فعال و نگاه به یک موقعیت از دیدگاه‌های مختلف پرداخت و افزود: اولین مسئله‌ مهم در زندگی هر فرد، مسئله‌ انتخاب است.



گوشه تصریح کرد: در زمینه‌ی تفکر نقاد، نباید اشخاص را نقد کرد، بلکه باید عملکردها را نقد کرد و رعایت این مسئله در مورد فرزندان بسیار مهم و ضروری است.



سلسله مباحث «آموزش مهارت‌های زندگی» با هدف افزایش آگاهی و مهارت بانوان و تحکیم بنیان خانواده و به صورت هفتگی در روزهای سه‌شنبه‌ی هر هفته ساعت 9 صبح ویژه‌ی بانوان در محل خانه‌ شهروند بهار واقع در چهارراه بهار برگزار می‌شود.

