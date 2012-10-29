دو نفر قاچاقچی اشیاء تاریخی در بروجن دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کاویانی گفت: در بازدیدهایی که از سوی یگان حفاظت این اداره کل از اشیاء تاریخی صورت گرفت یک عدد کتیبه سنگی بدلی نیز به همراه این دو قاچاقچی کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: این دو نفر قاچاقچی دستگیر شده از سوی یگان حفاظت اداره کل به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی سرکشی مداوم به آثار تاریخی-فرهنگی استان را مهم‌ترین وظیفه این یگان حفاظتی عنوان و بیان کرد: در همین راستا در مهرماه جاری یک هزار و 747 مورد بازرسی به آثار تاریخی از سوی یگان حفاظت این اداره‌کل انجام گرفته است.

کاویانی بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی این استان تأکید کرد و گفت: حفاظت و نگهداری داشته‌های تاریخی از مهم‌ترین و البته بدیهی‌ترین اقدامات و موضوعات در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌ حساب می‌آید.

منطقه نمونه گردشگری شیدا در چهارمحال و بختیاری 455 نفراشتغالزایی داشته است

کارشناس مناطق نمونه گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طرح منطقه گردشگری شیدا در کارگروه گردشگری استان به تصویب رسیده، گفت: این طرح به طور مستقیم زمینه اشتغال 455 نفر و یک هزار و 455 نفر به صورت غیر مستقیم را فراهم می کند.

جواد عبداللهی افزود: دستگاه های اجرایی و خدمات رسان همکاری خوبی با این اداره کل در راستای اجرایی شدن مصوبه ریاست جمهور به این استان در راستای ایجاد منطقه نمونه گردشگری شیدا داشته اند و فرایند طولانی شده تصویب این طرح در جلسات مختلف مشکل اساسی طرح منطقه نمونه گردشگری شیدا در شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری است.

سالانه بیش از 75 هزار گردشگر از آبشار پیرغار در چهارمحال و بختیاری دیدن می کنند

کارشناس روستاهای هدف گردشگری و طبیعت گردی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه جاذبه های طبیعی زیادی برای گذراندن اوقات فراغت گردشگران در این استان وجود دارد، اظهار داشت: آبشار پیرغار یکی از بهترین مکان های طبیعی استان بشمار می رود که بخاطر موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت گردشگران به شمار می رود.

مرتضی محمدیان افزود: این آبشار در سالهای پر بارش بیش از دو ماه از اواسط اسفند تا اواخر اردیبهشت آبدهی دارد اما در سالهای خشک سالی میزان ابدهی آن به یک ماه کاهش پیدا می کند.

وی اذعان داشت: وجود کتیبه های دوران مشروطیت، فضاهای سبز اطراف آبشار، چشمه پیرغار که جزء چشمه های قدیمی و پر آب این استان است و چشم انداز باغات اطراف از مهم ترین جاذبه های آبشار پیرغار به شمار می رود.

محمدیان با بیان اینکه آبشار پیرغار از مکان های طبیعی مورد علاقه گردشگران برای گذراندن اوقات فراغتشان است، تصریح کرد: سالانه بیش از 75 هزار گردشگر از این آبشار بسیار زیبا و دلنواز دیدن می کنند.

زوج های جوان مورد توجه میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری قرار می گیرند

مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از همکاری این اداره کل با زوج های جوان خبر داد و اظهار داشت: بازدید رایگان موزدوجین جوان سال 91 از اماکن تاریخی و موزه های استان و بهره مندی مزدوجین دهه ازدواج از 30 درصد تخفیف خدمات هتل ها و مهمانسراهای استان از مهم ترین برنامه های این اداره کل برای زوج های جوان است.

مسلم اسدالهی افزود: اجرای طرح استان گردی ویژه مزدوجین ازدواج سال 91، برگزاری دوره های آموزشی رایگان صنایع دستی ویژه مزدوجین دهه ازدواج و اختصاص پنج درصد از سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی به مزدوجین دهه ازدواج از جمله دیگر این برنامه ها است.

هنرمندان چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه قربان تا غدیر سیستان و بلوچستان شرکت می کنند

سرپرست معاونت صنایع دستی این اداره کل از شرکت هنرمندان استان در ششمین نمایشگاه سراسری قربان تا غدیر سیستان و بلوچستان خبر داد.

مهرداد رئیسی گفت: این نمایشگاه از نهم تا 13 آبان ماه جاری برگزار می شود.

وی افزود: چهار نفر از هنرمندان استان در رشته های قلمکار، سرمه دوزی و سراجی سنتی در این نمایشگاه شرکت می کنند.