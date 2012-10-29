ملی پوشان کاراته مصمم به کسب قهرمانی جهان هستند

امیر مهدی زاده پس از انتخابش به عنوان نفر اول وزن منهای 60 کیلوگرم تیم اعزامی کاراته کشورمان به رقابت های قهرمانی جهان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با تمرینات خوبی که در اردوها پشت سر گذاشته ایم در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی دارم و تمام توانم را برای موفقیت در پیکارهای جهانی کاراته به کار می‌گیرم.



تلاش برای جبران غیبت در مسابقات قهرمانی آسیا



وی که شانس حضور در رقابت های قهرمانی سال 2012 آسیا را از دست داده است از انگیزه خود برای موفقیت در مسابقات جهانی خبر داد و تاکید کرد: تردید نداشته باشید که هم برای جبران غیبتم در پیکارهای آسیایی و هم برای موفقیت کاراته ایران در جام جهانی پرقدرت ظاهر خواهم شد.



ملی پوش قمی وزن منهای 60 کیلوگرم کاراته کشورمان با بیان اینکه در اردوی تیم ملی مرتب صحبت از تلاش برای درخشش در کاراته قهرمانی جهان است، ادامه داد: حدود سه هفته دیگر تا مسابقات کاراته قهرمانی جهان فاصله داریم و با اطمینان می گویم که تمامی نفرات ملی پوش در وضعیت خوبی به سر می برند و انگیزه تمامی نفرات و اعضای کادر فنی این است که در جام جهانی شگفتی ساز شویم.



وی یاد آور شد: هم اکنون آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاراته در جریان است و زیر نظر کادر فنی، تمام ملی‌پوشان حاضر در اردو با جدیت به تمرین می پردازند و برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در پاریس فرانسه آماده شوند.



وی تصریح کرد: کاراته ایران در آسیا همواره حرف اول و آخر را می زند و تمام کشورها روی ایران به عنوان قطب اول کاراته آسیا حساب می کنند، حالا باید پا را فراتر از کاراته آسیا بگذاریم و در مسابقات جهانی این رشته توانمندی خود را نشان بدهیم.



اعلام ترکیب نهایی تیم ملی کاراته برای حضور در مسابقات جهانی

برای حضور در پیکارهای جهانی کاراته در سال 2012 از سوی کادر فنی تیم ملی کاراته ترکیب تیم ملی کاراته اعزامی به آخرین و مهمترین رویداد سال جاری میلادی اعلام و امیر مهدی زاده تنها نماینده کاراته قم در تیم ملی خواهد بود.



اوزان منهای 60، 67، 75، 84 و به اضافه 84 کیلوگرم وزن هایی هستند که پنج کاراته کای ملی پوش ایران برای کسب مدال از مسابقات جهانی برابر حریفان خود صف آرایی می کنند و امیر مهدی زاده سبک وزن ترین کاراته کای تیم ملی به شمار می رود.



مهدی زاده در وزن منهای 60 کیلوگرم، سعید احمدی در وزن منهای 67 کیلوگرم، بهمن عسگری در وزن منهای 75 کیلوگرم، علی فداکار در وزن منهای 84 کیلوگرم و ذبیح الله پورشیب در وزن به اضافه 84 کیلوگرم نفرات اعزامی بخش کومیته انفرادی تیم ملی کاراته کشورمان به بیست و یکمین دوره رقابت‌های قهرمانی کاراته جهان محسوب می شوند.

