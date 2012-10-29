برگزاری نمایشگاه صنایع دستی درکازرون

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول میراث فرهنگی شهرستان کازرون گفت: در حاشیه برگزاری کنگره بین المللی سلمان فارسی نمایشگاهی از صنایع دستی ونمایشگاه تصاویر جاذبه های گردشگری این شهرستان نیز برپا خواهد شد.

محمدرضا معینی افزود: در راستای معرفی صنایع دستی وجاذبه های گردشگری شهرستان کازرون با همکاری معاونت صنایع دستی استان، در این نمایشگاه محصولات صنایع دستی شهرستان کازرون شامل دلو ودولچه دوزی، بافته های داری، نمد، گیوه، ملکی، سراجی سنتی، ابریشم بافی، حصیر بافی و.... در معرض دید مدعوین وعموم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه برگزاری چنین برنامه هایی در این سطح، فرصتی مناسب برای معرفی قابلیتهای تاریخی،فرهنگی ،مذهبی شهرستان کازرون است، گفت: این شهرستان با دارا بودن قابلیتهای فراوان در زمینه صنایع دستی، وجود مشاهیر، جاذبه های کم نظیر تاریخی و طبیعت گردی از جمله مجموعه طبیعی - تاریخی بیشاپور و نقوش برجسته ساسانی سالانه تعداد زیادی از گردشگران را به خود اختصاص داده است.

کنگره بین المللی سلمان فارسی در تاریخ 10 و11 آبان ماه در شهر کازرون برگزار خواهد شد.

مرمت مسجد تاریخی میرزا هادی با 70درصد پیشرفت فیزیکی

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی فارس گفت: کار مرمت مسجد تاریخی میرزا هادی هم اکنون با 70 درصد پیشرفت فیزیکی ادامه دارد.

عبدالرضا نصیری اصل افزود: عملیات مرمت این اثر تاریخی از اواخر تیرماه سال جاری شروع شده که هم اکنون این پروژه به روزهای پایانی خود می رسد.

وی ادامه داد: این پروژه از محل طرح اماکن مذهبی فارس با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال شروع شده است.

نصیری با اشاره به اینکه رواق های ضلع شرقی و غربی این مسجد کف سازی و کف فرش می شود، تصریح کرد: در همین راستا حیاط خلوت ضلع شرقی نیز کف سازی و کف فرش می شود وتعمیرات آجرکاری و بندکشی بدنه و سقف رواق های شرقی و غربی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون میراث فرهنگی فارس تصریح کرد: تعمیرات آجری و سنگ ازاره حیاط خلوت ضلع شرقی از دیگر بخش های مرمتی مدنظر مرمت کاران این اثر تاریخی است.

مسجد تاریخی میرزا هادی مربوط به دوره قاجاریه استکه امروزه در شهر شیراز و محله سنگ سیاه قرار دارد.اثر مذکور به شماره 4515 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.