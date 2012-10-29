دو هزار نفر عضو سازمان بسیج مهندسی استان سمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دهرویه عصر دوشنبه در نشست شورای عالی بسیج مهندسان استان سمنان در سازمان بسیج مهندسی از همکاری این سازمان با بخش دولتی و خصوصی در حوزه های مختلف خبر داد و افزود: این همکاری ها در حوزه های تخصصی عمرانی، صنعتی، کشاورزی، محیط زیست و بازرسی است.

وی با بیان اینکه چندی پیش تفاهم نامه سازمان بسیج مهندسان استان سمنان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن این استان به امضا رسیده، گفت: تا پایان سال پنج تفاهمنامه همکاری دیگر با بنیاد شهید و امور ایثارگران برای عمران گلزارهای شهدای روستایی، محیط زیست، نظام مهندسی معدن، مدیریت آموزش و پرورش استانداری و آموزش فنی و حرفه ای در بخشهای ساختمان، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، معدن، آموزش عالی، پژوهش و آموزش های فنی و حرفه ای منعقد می شود.

سرپرست سازمان بسیج مهندسان استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: در نشست امروز شورای عالی بسیج مهندسان استان نیز پیش نویس تفاهم نامه همکاری های تخصصی این سازمان و اداره کل بازرسی این استان تصویب شد و بر اساس این تفاهمنامه هشت بندی، سازمان بسیج مهندسان در زمینه بازرسی های تخصصی و امور آموزشی، فنی و مهندسی و راستی آزمایی مباحث صنعتی و اجرایی با بازرسان همکاری می کند.