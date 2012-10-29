اتمام مسکن مهر در فارس تا پایان شهریور 92

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عشایری گفت: 120 هزار واحد مسکن مهر در استان فارس در حال ساخت است که میانگین 70 درصد پیشرفت فیزیکی را داراست.

وی اظهار داشت: تاکنون 30 هزار واحد مسکن مهر در استان فارس به بهره برداری برسد و تا پایان سال امیدواریم 15 هزار واحد دیگر را نیز به هم استانی هاتحویل دهیم.

عشایری در خصوص اتمام پروژه های مسکن مهر در استان فارس بیان کرد: امیدوارم با همیاری و همراهی دستگاه های مرتبط با موضوع مسکن مهر و خدمات رسان تا پایان شهریور 92 شاهد اتمام کل پروژه های مسکن مهر باشیم.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس گفت: هم اکنون نیز 10 هزار واحد مسکن مهر در جنوب استان در شهرهای گراش و لارستان و در شمال استان نیز در آباده و ... و شهر جدید صدرا آماده بهره برداری است که در آینده ای نزدیک افتتاح می شوند.

بهره برداری از چهار هزار مسکن مهر در صدرا

مدیرعامل شهرجدید صدرا گفت: چهار هزار واحد مسکن مهر در آینده ای نزدیک آماده بهره برداری و قابل سکونت است.

وی اظهار داشت: پروژه هایی که به مردم تحویل می شود باید حتما با خدمات زیربنایی به اتمام رسیده باشد و محوطه سازی و خدمات روبنایی آن نیز بر اساس قوانین احداث مسکن مهر به اتمام رسیده باشد.