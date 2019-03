تیم ملی فوتسال ایران وارد بانکوک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال ایران که از روز جمعه هفته جاری پیکارهای خود را در مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 تایلند آغاز خواهد کرد، برای شرکت در این رقابت‌ها بامداد روز دوشنبه تهران را به مقصد بانکوک ترک کرد.

ملی پوشان فوتسال ایران ساعت 4:50 بامداد روز دوشنبه از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران عازم دوحه قطر شدند. بازیکنان، مربیان و کادر همراه تیم ملی فوتسال ساعت 6:20 به وقت محلی وارد فرودگاه دوحه شده و پس از توقفی کوتاه در این فرودگاه ساعت 8:10 دوحه را به مقصد بانکوک ترک کردند.

تیم ملی فوتسال ایران مطابق برنامه ساعت 18:20 به وقت محلی وارد فرودگاه شهر بانکوک شد و پس از آنکه مراتب ورود بازیکنان، مربیان و کادر همراه این تیم به بانکوک انجام شد به هتل میلینیوم هیلتون بانکوک منتقل شده و در این هتل استقرار یافتند.

هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی از 11 تا 28 آبان ماه سال جاری در شهر بانکونک تایلند برگزار می شود.

- برنامه کامل دیدارهای مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 به شرح زیر است:

مرحله گروهی:

گروه A:

تایلند، اوکراین، پاراگوئه و کاستاریکا

پنجشنبه - 11/8/91

* اوکراین - پاراگوئه

* تایلند - کاستاریکا

یکشنبه - 14/8/91

* پاراگوئه - کاستاریکا

* تایلند - اوکراین

چهارشنبه - 17/8/91

* کاستاریکا - اوکراین

* پاراگوئه - تایلند

- محل برگزاری دیدارهای گروه: Bangkok Futsal Arena

گروه B:

اسپانیا، ایران، پاناما و مراکش

جمعه - 12/8/91

* پاناما - مراکش

* اسپانیا - ایران

دوشنبه - 15/8/91

* مراکش - ایران

* اسپانیا - پاناما

پنجشنبه - 18/8/91

* ایران - پاناما

* مراکش - اسپانیا

- محل برگزاری دیدارهای گروه: Indoor Stadium Huamark

گروه C:

برزیل، ژاپن، لیبی و پرتغال

پنجشنبه - 11/8/91

* لیبی - پرتغال

* برزیل - ژاپن

یکشنبه - 14/8/91

* پرتغال - ژاپن

* برزیل - لیبی

چهارشنبه - 18/8/91

* ژاپن - لیبی

* پرتغال - برزیل

- محل برگزاری دیدارهای گروه: Korat Chatchai Hall, Ratchasima

گروه D:

آرژانتین، مکزیک، ایتالیا و استرالیا

جمعه - 12/8/91

* ایتالیا - استرالیا

* آرژانتین - مکزیک

دوشنبه - 15/8/91

* استرالیا - مکزیک

* آرژانتین - ایتالیا

پنجشنبه - 18/8/91

* مکزیک - ایتالیا

* استرالیا - آرژانتین

- محل برگزاری دیدارهای گروه: Nimibutr Stadium

گروه E:

مصر، صربستان، جمهوری چک و کویت

شنبه - 13/8/91

* جمهوری چک - کویت

* مصر - صربستان

سه شنبه - 16/8/91

* کویت - صربستان

* جمهری چک - مصر

جمعه - 19/8/91

* صربستان - جمهوری چک

* کویت - مصر

- محل برگزاری دیدارهای گروه: Indoor Stadium Huamark

گروه F:

روسیه، جزایرسلیمان، گواتمالا و کلمبیا

شنبه - 13/8/91

* گواتمالا - کلمبیا

* روسیه - جزایر سلیمان

سه شنبه - 16/8/91

* کلمبیا - جزایر سلیمان

* روسیه - گواتمالا

جمعه - 19/8/91

* جزایر سلیمان - گواتمالا

* کلمبیا - روسیه

- محل برگزاری دیدارهای گروه: Nimibutr Stadium

مرحله یک هشتم نهایی:

یکشنبه - 21/8/91

بازی شماره 37: تیم دوم گروه A - تیم دوم گروه C

بازی شماره 38: تیم اول گروه A - تیم سوم یکی از گروه‌های C یا D یا E

بازی شماره 39: تیم اول گروه B - تیم سوم یکی از گروه‌های A یا C یا D

بازی شماره 40: تیم دوم گروه B - تیم دوم گروه F

دوشنبه - 22/8/91

بازی شماره 41: تیم اول گروه D - تیم سوم یکی از گروه‌های B یا E یا F

بازی شماره 42: تیم اول گروه C - تیم سوم یکی از گروه‌های A یا B یا F

بازی شماره 43: تیم اول گروه F - تیم دوم گروه E

بازی شماره 44: تیم اول گروه E - تیم دوم گروه D

مرحله یک چهارم نهایی:

چهارشنبه - 24/8/91

بازی شماره 45: برنده بازی شماره 44 - برنده بازی شماره 42

بازی شماره 46: برنده بازی شماره 40 - برنده بازی شماره 38

بازی شماره 47: برنده بازی شماره 37 - برنده بازی شماره 41

بازی شماره 48: برنده بازی شماره 39 - برنده بازی شماره 43

مرحله نیمه نهایی:

جمعه - 26/8/91

بازی شماره 49: برنده بازی شماره 47 - برنده بازی شماره 48

بازی شماره 50: برنده بازی شماره 45 - برنده بازی شماره 46

دیدارهای فینال و رده بندی جام جهانی فوتسال روز یکشنبه 28 آبان‌ماه در Bangkok Futsal Arena برگزار می‌شود.