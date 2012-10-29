جشن عید غدیر در 55 مسجد شهرستان نهاوند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین گروسی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی کمیته های برگزاری جشن های ویژه عید غدیر در نهاوند، اظهار داشت: با هماهنگی های به عمل آمده با ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد شورای هیئات مذهبی مراسم جشن عید غدیر در بیش از 20مسجد شهری و 35مسجد روستایی برگزارخواهد شد.

وی اظهار داشت: عید غدیر خم از اعیاد مهم مسلمانان و به ویژه شیعیان محسوب می شود و مجموعه های فرهنگی نهاوند برنامه های خاصی را برای گرامیداشت این روز در دستور کار خود قرار می دهد.

وی گفت: برگزاری باشکوه برنامه ‌های جشن عید غدیر سبب ارتقا سطح معرفتی عموم مردم در مورد امامت و ولایت، تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی می ‌شود.

وی گفت: خطیبان و سخنرانان باید در جشن های غدیر به معرفی این روز بزرگ برای جوانان بپردازند و با توجه به ارزش و ویژگی عید غدیر پیام آن را برای تمام افراد جامعه اسلامی بازگو و در صدد تبیین رسالت و فرهنگ این عید فرخنده و بزرگ برآیند.

حجت الاسلام گروسی اظهار داشت: قرائت خطبه غدیر، پرداختن به مسئله ولایت و اهمیت غدیر توسط روحانیون، مولودی خوانی، نصب بنر با مضامین گرامیداشت غدیر، ارسال پیامکهای تبریک به شبکه تبلیغ و افراد شاخص و برپایی ایستگاه های صلواتی از مهمترین برنامه های اجرایی به مناسبت عید غدیر در شهرستان نهاوند است.