به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم موسیقی دو اتفاق با صدای احمد فهیمی‌فر و با ترانه‌هایی از محمدعلی بهمنی عصر دیروز هشتم آبان‌ماه در موزه امام علی (ع) رونمایی شد. این مراسم با حضور محمدعلی بهمنی ترانه‌سرای پیشکسوت همراه بود.



محمدعلی بهمنی در ابتدای این برنامه گفت: چهارسال از آشنایی من با فهیمی‌فر می‌گذرد، او توسط یکی از دوستان مشترک به بنده معرفی شده بودند. دوستانم به من گفتند که فهیمی‌فر می‌خواهد کار من را بخواند و من دوست داشتم که ابتدا صدای او را بشنوم. فهیمی‌فر یکی از کارهای من را که در فقدان پدرم سروده بودم انتخاب کرد و آن را خواند.



بهمنی درباره جنس صدای فهیمی‌فر توضیح داد: حزنی در صدای فهیمی‌فر شنیده می‌شود که من نامش را حزن روشن گذاشته‌ام. بعضی حزن‌ها اشک به چشم آدم می‌آورند و بعضی دیگر چراغی به دست آدم می‌دهند.



در ادامه این مراسم عباس کریمی که به عنوان منتقد هنری در مراسم حضور داشت گفت: شعر و موسیقی دو عضو تفکیک‌ناپذیر از همند که در زمینه نمایش ارزش ماهوی یکدیگر نقش مکمل و ارتقادهنده ای دارند. بارها مشاهده کرده ایم که یک آهنگ باکلام ارزش متن زیادی ندارد اما موسیقی خوب این ضعف را پوشش می دهد یا بالعکس. برای همین ترانه‌های عامیانه به صورت مجزا کمتر خود را نشان می دهند در حالی که در قالب های فاخری مثل غزل این ارزش از ابتدا و به صورت بالقوه وجود دارد و برای همین وقتی با موسیقی خوب به فعل می رسد ارزش خود را بهتر نشان می دهد. این اتفاق در آلبوم دو اتفاق افتاده و از قضا نام مناسبی بر این آلبوم گذاشته شده است.



وی ادامه داد: ویژگی مثبت آلبوم، این است که ترانه و موسیقی هر دو قوی هستند و لازم نیست ضعف‌های یکدیگر را پوشش دهند بلکه در کنار هم ارتقاء پیدا می‌کنند.



این شاعر افزود: مجموع عوامل در این آلبوم کاری نو ارائه داده اند و از آنجا که خیلی وقت‌ها در برابر کارهای تازه مقاومت می‌شود شاید هم انتقادهایی به این آلبوم صورت گیرد اما فکر می‌کنم این آلبوم پنجره‌ای تازه به افق موسیقی است. البته نه این که اقدام محیرالعقولی انجام شده باشد اما در فضای فعلی آثار سطحی در بازار موسیقی این کار از ارزش خاصی برخوردار است.

کریمی در خاتمه با اشاره به سابقه درخشان استاد بهمنی در ترانه و موسیقی گفت: هر وقت آلبومی ولو با یک شعر مزین به نام استاد بهمنی شده است در تاریخ موسیقی ایران ماندگار شده است و کارهایی که وجود دارند مویدی بر این ادعایند.



در ادامه عوامل تولید روی صحنه رفتند و بهنام خدارحمی آهنگساز آلبوم در سخنانی گفت: وقتی صدای احمد فهیمی‌فر را شنیدم، تصمیم گرفتیم اشعاری از محمدعلی بهمنی را انتخاب کرده و در نهایت به صورت یک آلبوم جمع‌آوری کنیم. این آلبوم دارای تلفیق خوبی بوده و در نهایت صدای فهیمی روی ملودی‌های اثر به خوبی نشسته است.

خدارحمی درباره ویژگی‌های کار خود در آلبوم دو اتفاق اظهار کرد: در این اثر از ردیف‌های دستگاهی استفاده کرده‌ام و در تنظیم از موسیقی الکترونیک و موسیقی پاپ نیز بهره برده شده است چرا که مخاطب چیزی بین موسیقی پاپ و سنتی را دوست دارد.

از حواشی این برنامه می‌توان به شباهت زیاد صدای فهیمی‌فر با یکی از خوانندگان لس‌انجلسی اشاره کرد که بسیاری از خبرنگاران در سالن نیز به آن اشاره کردند.

همچنین تهیه کننده آلبوم با اشاره به حضور حسین خواجه امیری و بهرام حصیری در سالن از انتشار آلبوم های این دو هنرمند در آینده نزدیک خبر داد.