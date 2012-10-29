  1. بین الملل
۸ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۵۶

بان کی مون:

با نقض آتش بس در عید قربان نا امید شدم/ همه به حل بحران سوریه کمک کنند

با نقض آتش بس در عید قربان نا امید شدم/ همه به حل بحران سوریه کمک کنند

دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن ابراز تاسف از نقض آتش بس عید قربان از سوی گروههای مسلح، از همه طرفهای تاثیرگذار در بحران سوریه خواست که به حل بحران این کشور کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، بان کی مون گفت : از اینکه طرفهای درگیر در سوریه آتش بس را رعایت نکردند، احساس نا امیدی می کنم.

وی بدون اشاره صریح به اینکه نقض کننده آتش بس گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو و ترکیه بودند،  افزود: بحران سوریه با سلاح و خونریزی  حل نمی شود مجددا از همه طرفها می خواهم که به درگیری ها پایان دهند و از شورای امنیت و کشورهای منطقه می خواهم که از ماموریت الاخضر الابراهیمی برای کمک به راهکار سیاسی حمایت کنند.

شایان ذکر است که گروههای مسلح از اولین روز آتش بس عید قربان آن را نقض کردند.

کد مطلب 1731717

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