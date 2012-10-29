گفتگو تنها راه حل مشکلات است/ نقض مستمر قطعنامه 1701 از سوی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، میشل سلیمان از همه طرفها و گروههای لبنانی خواست در این شرایط حساس که منطقه در آن به سر می برد، برای دور نگه داشتن لبنان از هرگونه پیامدهای منفی آن، با دوراندیشی عمل کنند تا لبنان از مرحله حساس عبور کند.



سلیمان در سخنانی به مناسبت روز جهانی خلع سلاح خاطر نشان کرد خشونت و متوسل شدن به سلاح برای اموری غیر از دفاع از کشور، هیچ مشکل یا اشکال یا بحرانی را که اخیرا رخ داد، حل نخواهد کرد.



وی ابراز عقیده کرد گفتگو با اندیشه باز و نیتهای صادقانه که منافع و مصالح کشور را بر همه چیز ترجیح دهد، راه امن برای مستحکم کردن کشور در مقابل خطرات خارجی و تجاوزات اسرائیلی و نقض روزانه قطعنامه 1701 از سوی اسرائیل به شمار می رود.



از سوی دیگر، میشل سلیمان، مروان شربل وزیر کشور لبنان را به حضور پذیرفت که طی اوضاع امنیتی این کشور مورد بررسی قرار گرفت.



همچنین در دیدار جان قهوه جی فرمانده ارتش لبنان با میشل سلیمان، اوضاع امنیتی به ویژه در شمال و مرزها و تدابیری که فرماندهی ارتش برای آرام و باثبات نگه داشتن اوضاع کشور انجام می دهد، بررسی شد.