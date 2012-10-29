پیکر 34 شهید خلبان در خاک عراق ردیابی شد/63 خلبان شهید جاوید الاثر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد باقرزاده عصر دوشنبه در حاشیه آیین بزرگداشت شهید خالد حیدری در مهاباد در گفتگو با خبرنگاران افزود: گروه های تفحص شهدا در بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک ایران و عراق و بخش هایی از خاک عراق که تیز پروازان کشورمان عملیات انجام داده اند در حال تفحص هستند .

وی ادامه داد: از 34 خلبانی که محل سقوط هواپیمای آنها مشخص شده تاکنون پیکر مطهر 7 شهید به میهن اسلامی بازگشته و گروه تفحص با طرف عراقی برای تعیین وضعیت و تفحص پیکر 29 شهید دیگر در حال مذاکره است .

سردار باقرزاده افزود: مسئولان عراقی قول همکاری داده اند تا درباره شناسایی محل دفن دیگر شهدای خلبان نیز اقدامات لازم را انجام دهند .

وی اضافه کرد: علت بی اطلاعی عراقی ها از محل دفن دیگر خلبانان شهید ایرانی این است که محل سقوط هواپیمای این شهدا در محدوده آب های بین المللی خلیج فارس و یا در داخل خاک کشورخودمان است .