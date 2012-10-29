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۸ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۵۲

سردار باقرزاده:

پیکر 34 شهید خلبان در خاک عراق ردیابی شد/63 خلبان شهید جاوید الاثر هستند

پیکر 34 شهید خلبان در خاک عراق ردیابی شد/63 خلبان شهید جاوید الاثر هستند

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در زمان حاضر 63 خلبان شهید دفاع مقدس جزو جاوید الاثرها هستند که از این تعداد پیکر 34 شهید در خاک عراق ردیابی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد باقرزاده عصر دوشنبه در حاشیه آیین بزرگداشت شهید خالد حیدری در مهاباد در گفتگو با خبرنگاران افزود: گروه های تفحص شهدا در بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک ایران و عراق و بخش هایی از خاک عراق که تیز پروازان کشورمان عملیات انجام داده اند در حال تفحص هستند.

وی ادامه داد: از 34 خلبانی که محل سقوط هواپیمای آنها مشخص شده تاکنون پیکر مطهر 7 شهید به میهن اسلامی بازگشته و گروه تفحص با طرف عراقی برای تعیین وضعیت و تفحص پیکر 29 شهید دیگر در حال مذاکره است.

سردار باقرزاده افزود: مسئولان عراقی قول همکاری داده اند تا درباره شناسایی محل دفن دیگر شهدای خلبان نیز اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اضافه کرد: علت بی اطلاعی عراقی ها از محل دفن دیگر خلبانان شهید ایرانی این است که محل سقوط هواپیمای این شهدا در محدوده آب های بین المللی خلیج فارس و یا در داخل خاک کشورخودمان است.

سردار باقرزاده افزود: در اثر همکاری مسئولان دو کشور ایران و عراق ، پیکر پاک هفت خلبان شهید کشف و به میهن اسلامی بازگردانده شده اند که چهار نفر آنها شناسایی شده و سه نفر دیگر در حال حاضر جزو شهدای گمنام هستند.

کد مطلب 1731722

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