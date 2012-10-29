70 بقاع فرهنگی گلستان به زائر شمار مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دهقان عصر دوشنبه در جمع کارشناسان فرهنگی استان افزود:از تعداد ۱۱ بقعه امامزادهای که قرار بود امسال کلنگزنی شود بقعه شش امامزاده کلنگزنی بهسازی شده که از پیشرفت فیزیکی خوبی نیز برخوردار است.
وی اظهار داشت: امامزاده شاهکوه، امامزاده چمنساور، امامزاده علیاکبر اسپومحله که عملیات کلنگزنی آن انجام شده و امامزاده آقامام بندرترکمن، امامزاده پنجتن لمسک نیز نقشه آن آماده و بودجهاش نیز آماده که به زودی کلنگزنی میشود.
وی تصریح کرد: امامزاده قاسم باغگلبن و امامزاده اسماعیل روستای سرخنکلاته به دلیل اینکه امکان تخریب قبور در آنجا وجود دارد مشکلاتی در راستای کلنگزنی داریم که رایزنیهایی انجام گرفته و درصدد انجام آن هستیم.
مسئول امور بقاع متبرکه اوقاف و امور خیریه گلستان در خصوص زمان بهرهبرداری این امامزادهها بیان داشت: بودجه و اعتبارات عمرانی در این زمینه بسیار پایین است و اکثراً از طریق کمکهای مردمی در قالب مراسماتی چون گلریزان، طرح مودت و برنامههایی از این قبیل حمایت میشویم.
دهقان یادآور شد: برای امامزاده شاهکوه تاکنون 30 میلیون هزینه شده که 25 میلیون آن از طریق کمکهای مردمی بوده همچنین امامزاده رسول چمنساور نیز 20 میلیون هزینه کردهایم که 10 میلیون آن از طریق اداره اوقاف و مابقی از کمکهای خیرین به انجام رسیده، لذا اگر خیرین نباشند بازسازی امامزادهها به راحتی انجام نمیگیرد.
وی یکی از مشکلات بقاع فرهنگی استان را کمبود فضا عنوان کرد و افزود: برای اینکه بخواهیم به خواسته مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم تا بقاع فرهنگی به قطب فرهنگی تبدیل شوند باید استعداد و امکانات اولیهای نظیر آب، برق و گاز در مکان موردنظر وجود داشته باشد.
مسئول امور بقاع متبرکه اوقاف و امور خیریه گلستان با بیان اینکه متاسفانه زیرساختها هنوز آماده نیست، ابراز داشت: در گذشته رویکرد اوقاف فرهنگی نبوده ولی اکنون رویکرد جدید سازمان به این مسئله معطوف شده لذا بنا داریم 120 بقعهای که در سطح استان وجود دارد به سطح مطلوب برسانیم.
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