70 بقاع فرهنگی گلستان به زائر شمار مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دهقان عصر دوشنبه در جمع کارشناسان فرهنگی استان افزود:از تعداد ۱۱ بقعه امامزاده‎ای که قرار بود امسال کلنگ‎زنی شود بقعه شش امامزاده کلنگ‎زنی بهسازی شده که از پیشرفت فیزیکی خوبی نیز برخوردار است.

وی اظهار داشت: امامزاده شاهکوه، امامزاده چمن‎ساور، امامزاده علی‎اکبر اسپومحله که عملیات کلنگ‎زنی آن انجام شده و امامزاده آق‎امام بندرترکمن، امامزاده پنج‎تن لمسک نیز نقشه آن آماده و بودجه‎اش نیز آماده که به زودی کلنگزنی می‎شود.



وی تصریح کرد: امامزاده قاسم باغ‎گلبن و امامزاده اسماعیل روستای سرخنکلاته به دلیل اینکه امکان تخریب قبور در آنجا وجود دارد مشکلاتی در راستای کلنگ‎زنی داریم که رایزنی‎هایی انجام گرفته و درصدد انجام آن هستیم.



مسئول امور بقاع متبرکه اوقاف و امور خیریه گلستان در خصوص زمان بهره‎برداری این امامزاده‎ها بیان داشت: بودجه و اعتبارات عمرانی در این زمینه بسیار پایین است و اکثراً از طریق کمک‎های مردمی در قالب مراسماتی چون گلریزان، طرح مودت و برنامه‎هایی از این قبیل حمایت می‎شویم.



دهقان یادآور شد: برای امامزاده شاهکوه تاکنون 30 میلیون هزینه شده که 25 میلیون آن از طریق کمک‎های مردمی بوده همچنین امامزاده رسول چمن‎ساور نیز 20 میلیون هزینه کرده‎ایم که 10 میلیون آن از طریق اداره اوقاف و مابقی از کمک‎های خیرین به انجام رسیده، لذا اگر خیرین نباشند بازسازی امامزاده‎ها به راحتی انجام نمی‎گیرد.



وی یکی از مشکلات بقاع فرهنگی استان را کمبود فضا عنوان کرد و افزود: برای اینکه بخواهیم به خواسته مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم تا بقاع فرهنگی به قطب فرهنگی تبدیل شوند باید استعداد و امکانات اولیه‎ای نظیر آب، برق و گاز در مکان موردنظر وجود داشته باشد.



مسئول امور بقاع متبرکه اوقاف و امور خیریه گلستان با بیان اینکه متاسفانه زیرساخت‎ها هنوز آماده نیست، ابراز داشت: در گذشته رویکرد اوقاف فرهنگی نبوده ولی اکنون رویکرد جدید سازمان به این مسئله معطوف شده لذا بنا داریم 120 بقعه‎ای که در سطح استان وجود دارد به سطح مطلوب برسانیم.