بهزاد عبدی؛ آهنگساز و موسیقی‌دان و آهنگساز فیلم سینمایی "چ" که با کارگردانی حاتمی‌کیا درحال ساخت است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کار روی موسیقی فیلم "چ" را شروع کردم ولی تا اتمام کار فیلمبرداری نمی‌توانم در مورد ساخت آن اظهار نظری کنم زیرا باید فیلم پس از تدوین دیده شود تا به نتیجه نهایی برسم.



وی بیان کرد: برای نوشتن نخستین اتودهای موسیقی این فیلم همراه با گروه به پاوه رفتم تا در محیط قرار گیرم و بدیهی است که حضور در آنچنان محیط بکری هر هنرمندی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کوه‌های احاطه کننده خانقاه و منطقه اورامانات به حق شاهد وقایع عظیمی بوده اند که باید صدای آن را با موسیقی به گوش رسانید.







این آهنگساز افزود: تمام تلاشم این است که موسیقی فیلم "چ" سوای اینکه فضای موقعیت‌محوری داشته باشد شخصیت‌محور نیز باشد.



وی ادامه داد: با توجه به جغرافیای محلی که فیلم در آن رخ می‌دهد احتمالا سازبندی هم متغیر باشد ولی به طور حتم از موسیقی ارکسترال استفاده خواهم کرد. باید ببینیم که فیلم به کجا می‌رود تا موسیقی هم به همان سمت هدایت شود.



عبدی خاطرنشان کرد: بعد از اتمام فیلم‌برداری که فکر می‌کنم تا یک‌ماه دیگر خواهد بود کار ساخت موسیقی را به صورت جدی دنبال خواهم کرد و ساختش را به پایان خواهم رساند. فعلا قرار بر این است که این موسیقی در اوکراین ضبط شود.

حاتمی‌کیا در فیلم سینمایی چ (درباره شهید چمران) سراغ دو روز و دو شب از زندگی شهید چمران رفته است و از روز بیست و پنجم تا بیست و هفتم مرداد 1358 زندگی شهید چمران را روایت کرده است.

حسین جعفریان مدیریت فیلمبرداری فیلم را برعهده دارد و به عباس بلوندی طراحی صحنه و لباس فیلم سپرده شده است. مهرداد میرکیانی طراحی چهره پردازی را عهده دار شده و بهمن اردلان نیز صدابرداری این فیلم را انجام می‌‌دهد فیلمبرداری این پروژه پیمان شادمان فر و مدیریت تولید آن برعهده سید علی قائم مقامی است ساخت دکور شهر پاوه برعهده کاظم فریبرزی است. مهدی حسینی‌وند و بهزاد عبدی به ترتیب مسئولیت تدوین و ساخت موسیقی فیلم را برعهده دارند.