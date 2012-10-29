  1. بین الملل
۸ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۵۰

اخبار لبنان/

تجاوز جنگنده های اسرائیلی به حریم هوایی لبنان/ حمایت عون از حزب الله

تجاوز جنگنده های اسرائیلی به حریم هوایی لبنان/ حمایت عون از حزب الله

تجاوز مجدد جنگنده های رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان و حمایت رهبر جریان ملی آزاد از گروههای مهم مسیحی این کشور از حزب الله از مهمترین اخبار لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، منابع وابسته به ارتش لبنان از تجاوز چهار فروند جنگنده رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان در مناطق جنوبی این کشور خبر دادند.

خبر دیگر اینکه میشل عون رهبر جریان ملی آزاد لبنان اعلام کرد: بسیاری گمان می کنند که جریان ملی آزاد لبنان به خاطر ایستادن در کنار حزب الله لبنان در جنگ 2006 به محور شرارت وابسته است، اما حقیقت این است که جریان ملی آزاد در کنار لبنان ایستاده است.

وی افزود: حزب الله بخشی از جامعه لبنان محسوب می شود و هر گونه تجاوز به بخشی از لبنان در واقع تجاوز به همه لبنان است.

میشل عون بیان کرد: همه لبنانی باید در برابر تجاوز همبستگی داشته باشند. من در هر نقطه اعم از کانادا، اروپا و آمریکا که باشم باید حقیقت را بگویم، زیرا حقیقت تنها یک رو دارد.

کد مطلب 1731728

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