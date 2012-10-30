مهریه 5 هزار سکه ای نیز ضامن خوشبختی نشد/ازدواج یا معامله طلایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهریه همواره یکی از موضوعات مورد بحث بین خانواده ها بوده و افراد نسبت به این امر موضع های متنوعی دارند.

عده ای مهریه را به عنوان ضامن بقای خانواده می پندارند که بدین سبب می توانند سعادت و خوشبختی را برای کانون خانواده به ارمغان بیاورند.

برخی از خانواده ها از مهریه به عنوان ابزار کنترلی برای به خدمت گرفتن محبت و عشق همسر یاد می کنند و بدین سبب مهریه هایی نجومی از دل این مهریه ها سربرمی آورند.

مهریه هایی که با ارقام چندهزار سکه ای ثبت می شود و به گمان زن خانواده اعتباری درخشان در میان فامیل نصیبش شده و از سوی دیگر توانسته پایداری و ثبات خانواده را با این چندهزار سکه تضمین کند.

اما واقعیت امر چیزی دیگری است، مهریه های چند هزار سکه ای پس از چند مدت نه تنها ابزار خوشبختی نمی شود بلکه کانونی برای تنش میان زوج نیز خواهد شد.

مدتی قبل مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری فارس در خصوص طلاق و ازدواج گفت: آمار طلاق در سال گذشته نسبت به سالهای ،88،89 معادل 87 درصد کاهش داشته است.

وی بیشترین آمار طلاق را متعلق به پنج سال اول زندگی دانست وبیان کرد: استان فارس دارای آمار 13.5 درصدی طلاق ها طی یک سال اول زندگی است و در سال 90 آمار ثبت شده طلاق استان فارس در طول پنج سال اول زندگی 50 درصد بوده که این آمار در فارس نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و مطابق با میانگین کشور است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری فارس آمار ازدواج در استان را نسبت به سال گذشته دارای یک درصد کاهش اعلام و همچنین سن ازدواج دختران را 26 سال و سن ازدواج پسرها 28 سال بیان کرد.

اما متاسفانه اعلام آماردقیق مبنی بر طلاق و ازدواج در 6 ماه اول سال جاری درخواست شده از اداره ثبت اسناد استان فارس در، گیرو دار کاغذ بازیهای اداری باقی ماند و فقط به ارائه آمار 20هزار 918 ازدواج و 3هزار و 255 طلاق در 6ماه اول سال 1391 بسنده کردند.

این آمار مبنی بر سه هزار طلاق را می توان دلیل خوبی دانست که تمام فرضیات خانواده ها در خصوص مهریه و یا تضمینی که مهریه برای خانواده درپی دارد مخدوش خواهد کرد، چه بسا که اغلب این مهریه ها نیاز سنگین و غیر قابل پرداخت بوده اند.

هدف از ازدواج معامله و گرو کشی نیست

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز با اشاره به اینکه هدف از ازدواج معامله و گرو کشی نیست به خبرنگار مهر گفت: محبت و ازدواج نوعی هدیه است و نباید به عنوان معامله و گروکشی درنظر گرفته شود.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری بیان کرد: مهریه با میزان سنگین موجب تحکیم خانواده نمی شود و تنها ضامن زندگی زوجین اعمال نیک، شفقت و همکاری و همدلی آنها، رعایت حقوق یکدیگر، دعای زوجین به هم ، که در تربیت دینی نیز به آن اشاره شده است.

عکس تزئینی است

وی با اشاره به زندگی معصومین و بزرگان اضافه کرد:همانگونه که در آیات قرآن آمده پیوند زناشویی با موارد گفته شده محکم میشود نه انتخاب مهریه سنگین و عملا این موضوع در مراجعات زوجین به دادگاه دیده می شود.

حجت الاسلام اکبری ابراز کرد: بسیاری از زوجین با مهریه سنگین اوایل و یا در اواسط زندگی دچار مشکل میشوند حال آنکه عکس این موضوع نیزدر خانواده های با مهریه کم دیده میشود که توانسته اند با اخلاق دینی ، زندگی و خانواده ایده ال تشکیل دهند.

مهریه پنج هزار سکه ای هم چاره ساز زندگی با سعادت نشد

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز اخیرا درخواست پنج هزار سکه طلا را بیشترین مهریه بیان کرد و ادامه داد: متاسفانه زوجی که این مقدار مهریه را تعیین کرده اند نیز دچار مشکل شده و باید باور مردم برای انتخاب مهریه عوض تا سلامت جامعه حفظ شود.

وی با اشاره به باورها جامعه در هنگام ازدواج مبنی بر"دادن و گرفتن مهریه" تاکیدکرد: این تفکر غلط و رایج در بین مردم باید عوض شود زیرا مهریه می تواند به صورت عندالمطالبه وعندالاستطاعه باشد ودر هر حالت به عنوان دینی بر عهده زوج بشمار می رود و این گفته مرسوم از نظر شرعی و حقوقی درست نیست.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه قانون پرداخت میزان مشخص سکه بعد از طلاق هنوز به حالت اجرایی درنیامده، افزود: با تعیین مهریه و ثبت آن در قباله نکاح، شرط ذکر شده برای مهر به عنوان حق زوجه محسوب میشود و مرد باید آن را پرداخت کند.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز در خصوص شروط ضمن عقد تصریح کرد: شروط ضمن عقد میتواند شامل بیان مواردی باشد که توسط قانون تجویز شده تا از سرد شدن ارتباط جلوگیری و کمک به رضایت طرفین کند .

وی اضافه کرد: باور داشتن یکدیگر و بنیانگذاری خانواده براساس اصول انسانی و الهی، اعتقادات دینی و مذهبی،رعایت اصول انسانی، و محبت طرفین باعث دوام و پایبندی زندگی می شود.

مهریه تنها تضمین کننده حقوق مادی زن نیست

حجت الاسلام اکبری با تاکید بر اینکه مهریه تنها تضمین کننده حقوق مادی زن نیست، گفت: از نظر شرعی علاوه بر مهریه حق نحله که اجرت زن برای ایام زندگی است پیش بینی شده که با نظر کارشناسی و براساس میزان سالهای زندگی و شان طرف برای امرار معاش زن بعد از طلاق در نظر گرفته شده است.

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز با تاکید بر اینکه مهریه تنها ضامن برای گذران زندگی بعد از طلاق برای زن نیست بیان کرد: الزام به پرداخت نفقه به زن به شرط تملک، اجرت المثل و حق نحله وغیره از راههای کسب امرار معاش زن بعد از طلاق است.

به هر حال همه خانواده ها هنگام ازدواج فرزندانشان باید به این نکته توجه داشته باشند که ازدواج پیوندی مقدس محسوب می شود نه معامله ای از جنس سکه های طلا، از این رو باید به جای تاکید بر ظواهر ازدواج به دنبال ضمانتهای عمیق تری برای تشکیل خانواده فرزندانشان باشد.