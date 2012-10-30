تشریح فعالیتهای فرهنگی و معنوی در استان قم/ تولید 11 بازی یارانه ای

سید مرتضی اسماعیلی طبا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات با تأکید بر اینکه قم، به دلیل وجود بارگاه حضرت معصومه(س) استانی زائرپذیر است، یادآور شد: این زائرپذیری از جهاتی دستاوردهای مثبت داشته و البته بعضی موارد منفی نیز بواسطه اختلاف فرهنگها در پی حضور میلیونی زائران وجود دارد.

وی به جنگ نرم دشمنان برای لطمه به نوجوانان و جوانان ایرانی اشاره کرد و گفت: در استان قم فعالیتهای متنوعی به منظور تقویت باورهای آینده سازان ایران اسلامی و اعتلای معنویت انجام می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم کانونهای فرهنگی هنری مساجد را از پایگاههای ارزشمند برای فعالیت در این راستا معرفی کرد و گفت: نمایشگاه دستاوردهای کانون های فرهنگی و هنری مساجد قم برگزار شده است .

اسماعیلی طبا همچنین به طراحی نرم افزارهای دینی در استان قم اشاره کرد و افزود: تهیه بازیهای رایانه ای دینی نیز از جمله فعالیتهایی است که با جدیت پیگیر آن هستیم .

اسماعیلی طبا گفت: بازیهای یارانه ای جذاب بوده و قشر عظیمی را خود جلب می کنند، به همین دلیل نیز اثرگذاری آنها بسیار است بنابراین باید بازیهایی را در اختیار این قشر قرار داد که اثر مثبت بر فکر و شخصیت آنها داشته باشند.

وی افزود: با تعامل و تنظیم تفاهم‌نامه با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مشارکت این نهاد برای همکاری و سرمایه‌گذاری در تولید 11 بازی‌ رایانه‌ای در استان قم جلب شده است.

وی در ادامه یکی از ویژگیهای استان قم را ظرفیت نفوذ اینترنت اعلام کرد و افزود: میزان کاربران و پهنای باند در قم نسبت به سایر استان های کشور بیشتر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در مورد اثرگذاری افزایش قیمتهای اخیر بر نشریات قم گفت: نشریات از این تغییر قیمت آسیبی ندیده اند، در این مورد تا کنون گزارشی از کم شدن سهمیه ها نداشته ایم و فعالیتها به روال گذشته انجام می شوند.

وی همچنین به ویژگی نشریات قم اشاره کرد و گفت: در این استان نشریات محلی بسیار کم است، اغلب نشریات استانی بوده و فراگیری بالایی دارند.



اسماعیلی طبا در پایان فضای نمایشگاه مطبوعات را بستری مناسب برای تعامل و نزدیکی رسانه ها با یکدیگر و تبادل اندیشه به منظور ارتقای معرفت و اعتلای همکاریها دانست .