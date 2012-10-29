حالت فوق العاده در10 ایالت/ نگرانی اوباما از اثرات توفان براقتصاد آمریکا

با نزدیک شدن توفان سهمگین "سندی" به آمریکا، رئیس جمهوری این کشور در شهرهای واقع در سواحل شرقی حالت فوق العاده اعلام کرد. این توفان که در نیمه شب سه شنبه به خاک آمریکا می رسد، سبب نگرانی میلیونها شهروند و تخلیه شماری از شهرهای این مناطق شده است.

در نیویورک زندگی از حالت طبیعی خارج شده، بازارهای اصلی پایتخت از جمله بازار بورس به حالت تعطیل درآمده و ساختمان اصلی سازمان ملل تخلیه شده است. در همین حال توفان سندی بازگشت سریع "باراک اوباما" از تور تبلیغاتی اش در ایالت فلوریدا به واشنگتن را به دنبال داشته است.

هشدار مقامات: خطر توفان جدی است

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا با نیمه کاره گذاشتن فعالیتهای تبلیغاتی اش برای انتخابات ریاست جمهوری، پرده از خطری جدی برای کشورش برداشت. وی طی سخنانی در کاخ سفید در حالی که می کوشید دولتش را در مقابله با این توفان توانمند نشان دهد تاکید کرد: توفانی بزرگ و مخرب در راه است. وی از شهروندان خواست به توصیه های مقامات محلی توجه کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن مناطق متاثر از توفان را تخلیه کنند.

به گفته وی این توفانی جدی است و بی توجهی به آن می تواند عواقب ناگواری برای شهروندان داشته باشد. اوباما در بخش دیگری از سخنان خود نگرانی اش را از تاثیر مخرب چنین توفانی بر اقتصاد نه چندان مساعد آمریکا بیان و ابراز امیدواری کرد با این شرایط انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر درهفته آینده برگزار شود.

امروز همچنین "مایکل بلومبرگ" شهردار نیویورک از بسته شدن مبادی تونلهای شهری خبر داده است. در این راستا تونلهای "هالند" و "بروکلین-بتری" پررفت و آمدترین تونلهای پایتخت از ساعت 19 امشب به وقت محلی مسدود می شود. به گفته وی عملیات خارج کردن ساکنان نیویورک آغاز شده و این افراد باید هرچه سریعتر سواحل شرقی را تخیه کنند.

وی پس از بازدید از ایالتهای متاثر از توفان سندی از تلاشش برای انتشار لحظه به لحظه اخبار این توفان خبر داد. بلومبرگ همچنین ارسال پتو و مواد غذایی به مردم در سواحل شرقی ایالات متحده و ایجاد پناهگاه برای آنها را از جمله اقدامات ضروری پیش از رسیدن توفان به این مناطق دانست.

"اندرو کومو" فرماندار ایالت نیویورک در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد میزان بالا آمدن آب دریا در آستانه وقوع توفان سندی نگران کننده است. به گفته وی در صورتی که سرعت توفان به بیش از 100 کیلومتر در ساعت برسد، تمام پلهای نیویورک بسته خواهند شد.

از سوی دیگر در حالی که ساکنان شهرهای نیویورک، نیوجرسی و دلاور در تلاش برای ترک مناطق در معرض توفان هستند، مقررات منع تردد اتوبوسها، قطارهای مترو و ترن های شهری در پایتخت به اجرا گذاشته شده است.

اعلام حالت فوق العده در 10 ایالت

با جدی تر شدن خطر توفان سندی، دولت اوباما در 10 ایالت و همچنین در پایتخت حالت فوق العاده اعلام کرد. در واشنگتن کارکنان دولت از حاضر شدن در محل کار منع شدند. مدارس ابتدایی در هفت ایالت تعطیل شد تا حدود دو میلیون دانش آموز امروز در خانه هایشان بمانند.

این در حالی است که مردم ایالتهای شرقی آمریکا از روز شنبه با انجام خریدهای ضروری، خود را برای رویارویی با این توفان که به آن لقب "فرانکن استورم" (کنایه از هیولای فرانکنشتاین) داده اند، آماده کرده اند.

لغو بیش از 9 هزار پرواز و ارتباطات هوایی با آنسوی اقیانوس از جمله لغو پروازهای فرودگاه فرانکفورت آلمان به آمریکا از جمله دیگر اقدامات پیشگیرانه برای به حداقل رساندن صدمات توفان سندی است.

قدرت و خسارات احتمالی توفان "سندی"

پیش بینی می شود این توفان بزرگ بیش از هزار و 100 کیلومتر از سواحل شرقی آمریکا را درنوردیده و از ایالت "مین" گرفته تا "کارولینای جنوبی" را که بالغ بر 50 میلیون شهروند آمریکایی را در خود جای داده، تحت تاثیر قرار دهد.

کارشناسان هشدار می دهند این توفان مهیب که طی روزهای گذشته در مسیر عبور خود از دریای کارائیب 66 نفر را به کام مرگ کشانده، در صورت تداخل با جبهه هوای سرد در مسیر رسیدن خود به سواحل آمریکا قدرت ویران کننده ای خواهد یافت.

مراکز هواشناسی بارش شدید برف همزمان با وزش این توفان در مناطق شرقی را دور از انتظار ندانسته اند که این واقعه به نوبه خود می تواند زندگی را برای دهها میلیون آمریکایی مختل کند.

بر اساس گزارش ها قدرت نفوذ این توفان به قدری است که تا ایالت اوهایو پیشروی می کند و خساراتی به مراتب بیشتر از توفان "آیرن" که سال گذشته جان 47 آمریکایی را گرفت، برجا می گذارد. "سندی" طبق پیش بینی ها اواخر روز دوشنبه به آتلانتیک سیتی در نیوجرسی می رسد.