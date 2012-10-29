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۸ آبان ۱۳۹۱، ۲۲:۰۰

سلاجقه:

بارندگی در جنوب غربی کرمان ادامه می یابد

بارندگی در جنوب غربی کرمان ادامه می یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی کرمان با اشاره به نفوذ سامانده باران زا در استان گفت: بارندگیهای اخیر در جنوب و جنوب غرب کرمان ادامه خواهد یافت.

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:  ناپایداریهایی جوی در استان کرمان آغاز شده و در قالب تند باد، رعد و برق و بارندگیهای رگباری در مناطق مختلف استان کرمان رخ داد.

وی ادامه داد: روز دوشنبه همچنین دمای هوای استان کرمان سرد شد و این امر تا پایان هفته تداوم خواهد یافت.

وی گفت: بارندگی امروز در جیرفت، راور و زرند به صورت رگبار شدید بوده به همین دلیل احتمال بروز آبگرفتگی در معابر نیز وجود دارد.

سلاجقه ادامه داد: این ناپایداری ها تا اواخر وقت سه شنبه ادامه خواهد یافت و جنوب و جنوب غرب را در برخواهد گرفت.

وی افزود: سردترین منطقه کرمان لاله زار و گرمترین شهداد گزارش شده است.

سلاجقه گفت: تند باد شدید نیز در کهنوج روی داد و موجب کاهش دید افقی مردم شد.

کد مطلب 1731739

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