وضعیت اسفبار مسلمانان در میانمار/ اقلیت ضعیف به دنبال مکانی امن

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه "تاگس شاو" آلمان در مطلبی به شرایط بد و اسفبار اقلیت مسلمانان در میانمار اشاره کرده و نوشت: تمام منطقه Kyaukpyu در سواحل ایالت "راخینه" میانمار در آتش سوخته است.از صد خانه ای که در این منطقه وجود دارد تنها بقایای سوخته ای باقی مانده است و دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. این اطلاعات بر اساس گزارشهای خبرنگاران محلی به دست آمده که تصاویر ماهواره ای که سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا آنها را منتشر کرده است گواه این حقایق ناگوار است.

اقلیت مسلمانان در میانمار که به روهینجیا موسومند از Kyaukpyu بیرون رانده شده اند و بر اساس اطلاعات سازمان ملل بیش از 26 هزار نفر در غرب میانمار در حال فرار از خانه و کاشانه خود هستند که احتمالا آمار آن همچنان بالا هم خواهد رفت.

پناهندگان بسیاری به شهر "سیتو" در پایتخت راخینه هجوم آورده اند و آمبولانسها قربانیان سوخته در آتش را به بیمارستانهای محلی می آورند.

نویسنده در ادامه به سخنان یک زن مسلمان در میانمار اشاره کرده که مورد حمله بودائیان قرار گرفته بود. وی در حالی که گریه می کرد اظهار داشت که بودائیان ما را با چاقو مورد حمله قرار دادند، آنها خانه های ما را به آتش کشیدند و هیچ چیز را برای ما باقی نگذاشتند. تنها لباسهایی که بر تن داشتم برای من باقی مانده و حتی یک جفت کفش بیشتر هم برای من باقی نماند.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه بودائیان گزارشهایی را از حمله روهینجیاها به آنها ارائه می دهند نوشت: اما 26 هزار پناهنده ای که از خانه های خود فراری شده اند اکثرا از اقلیتهای روهینجیای مسلمان هستند. اقلیت مسلمان میانمار به عنوان شهروند این کشور به رسمیت شناخته نشده و اصل و نسب آنها به بنگلادش بر می گردد که البته بنگلادش هم مرزهای خود را بر روی پناهندگان روهینجیا بسته است.

این روزنامه آلمانی در ادامه خاطر نشان کرد که از حدود 80 تا 110 کشته در درگیریهایی بین بودائیان با مسلمانان میانمار گزارش شده است که البته این آمار دقیق نبوده و در هر صورت تعداد قربانیان بیش از این است. مطمئنا اکثریت بودائیان میانمار می خواهند به زعم خود از شر مسلمانان روهینجیا خود را خلاص کنند. یکی از بودائیان در این باره این گونه اظهار نظر کرده است که زندگی کردن بودائیان در کنار مسلمانان همواره مسائلی را ایجاد می کند ،من امیدوارم که دولت، اقلیت مسلمان را به جای دیگری ببرد و بهتر است که ما جدا زندگی کنیم.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه دولت میانمار هم علاقه ای به جا دادن 800 هزار اقلیت مسلمان در کشورش ندارد نوشت: به این ترتیب اقلیت روهینجیا که در میانمار جزو فقیرترین قشر جامعه محسوب می شوند با قایق در حال فرار از محل زندگی خود هستند . یک اقلیت مسلمان 50 ساله این گونه اظهار داشته است که می خواهیم تنها روهینجیایی باشیم. اما گویا دیگر شرایط در میانمار برای آنها مناسب نیست. از ژوئن که درگیریهای خشونت بار علیه مسلمانان در میانمار آغاز شد بیش از 170 نفر کشته شده اند و حدود 75 هزار اقلیت مسلمان در حال فرار از کشور خود هستند.

