پژوهشهای دانشگاهی در حوزه نفت و گاز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود زاده باقری عصر دوشنبه در نشستی با حضور رئیس ومعاونین دانشگاه آزاداسلامی واحد گچساران افزود: موقعیت استراتژیک شهرستان گچساران به عنوان پنجمین ابرمخزن نفت و گاز جهان، این موضوع را ضرورت می بخشد.

وی بیان کرد: پرداختن به این مسئله می تواند منجر به درآمدزایی دانشگاه نیز شود.

زاده باقری جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران در منطقه 16را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: تاکنون کارهای زیادی برای پیشرفت عمرانی داشگاه صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد واحد گچساران موقعیت زیادی برای پیشرفت بیشتر دارد و این همدلی ونگاه ویژه مسئولین دانشگاه، اساتید ودانشجویان را می طلبد.

دبیر منطقه 16 دانشگاه آزاد رمز موفقیت در کار گروهی را خرد جمعی عنوان کرد و افزود: برخوردهای فاخر، پوشش فاخر و داشتن روحیه انتقاد پذیری و ایجاد فضای همفکری در یک اتاق فکر کارآمد از مهمترین عوامل برای رسیدن به موفقیت است.

دانشگاهها هدف اصلی جنگ نرم دشمن هستند

وی مقوله فرهنگ وآموزش را دو اصل مهم در جهت ارتقاء جایگاه معنوی دانشگاه عنوان کرد و گفت: حضور روحانیون در دانشگاه می تواند کمک بزرگی برای رسیدن به یک دانش افزایی فرهنگی در محیط های دانشگاهی باشد.

زاده باقری اظهار داشت: دشمن جنگ نرم را از سالها پیش در محیط های دانشگاهی آغازکرده وماهیت لطیف بودن جوانان دانشگاهی هدف اصلی دشمنان اسلام وانقلاب است.

وی خمپاره های فرهنگی دشمن را نامحسوس و بی صدا دانست و از مسئولان واساتید دانشگاه خواست که با استفاده از روش های نرم افزاری برای جذب وایجاد انگیزه در جوانان، از اصابت این خمپاره ها به قشر دانشجو پیشگیری کنند.

دبیر منطقه 16 دانشگاه آزاد بیان کرد: در بحث آموزشی استفاده از تکنولوژی های آموزشی، پوشش وآراستگی اساتید و توجه به تعهد و تخصص اساتید می بایست مورد توجه قرار بگیرد.

زاده باقری، ارتقاء درجه علمی اساتید را بسیار مهم عنوان کرد وافزود: جلسات دوره ای اساتید واعضای هیئت علمی می بایستی در واحدهای دانشگاهی برگزار شود.

وی همچنین تکریم ارباب رجوع ودانشجویان وهمچنین توجه به اطلاع رسانی دقیق و داشتن سایت های اطلاع رسانی مدرن، جذاب و پرمحتوا در دانشگاه ها را از مهمترین برنامه های پیش روی واحدهای دانشگاهی منطقه 16 دانشگاه آزاد عنوان کرد.