حفظ نقش مدنی میدان شهدا/انتشار 515 میلیارد تومان اوراق مشارکت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی طرح بزرگ میدان شهدا گفت: در طراحی میدان شهدا سعی بر حفظ نقش مدنی میدان شده است.
ابوالفضل افشاری کل فضای محدوده طرح میدان شهدا 30 هکتار خواند و افزود: طرح میدان شهدا از طرح های موفق در کشور بوده است.
وی به انتشار 515 میلیارد تومان اوراق مشارکت در طرح میدان شهدا تا سال 89 اشاره کرد و گفت: تمام سودهای اوراق و حتی به میزان بیشتر از رقم اولیه پرداخت شده و از این جهت نیز طرح میدان شهدا از نظر بانک مرکزی در کشور نمونه معرفی شده است.
همیت مدیریت ترافیک کمتر از افتتاح تقاطعها در مشهد نیست
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: اهمیت مدیریت ترافیک در مشهد کمتر از افتتاح تقاطعها، زیرگذرها و روگذرهای همسطح و غیرهمسطح نیست.
هاشم بنیهاشمی با مثبت ارزیابی کردن روند احداث پروژه غیرهمسطح امام حسین(ع) و تاثیر آن بر کاهش ترافیک این محدوده اظهار کرد: با توجه به گسترش روز افزون شهر و جمعیت رو به رشد زائر و مسافری که به این کلانشهر مذهبی قدم میگذارد، ضروری است اجرای چنین پروژههایی بیش از گذشته مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: تلاش برای ایجاد راههای ارتباطی و دسترسی آسان به همه نقاط شهر از جمله اهدافی است که در راهاندازی چنین تقاطعهایی دنبال میشود که بسیار قابل تقدیر است.
تدوین طرح امکانسنجی ساخت کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف تجزیهپذیر
رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد از ارائه و تدوین دوازدهمین طرح از گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد با عنوان طرح امکانسنجی ساخت کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف تجزیهپذیر با هدف پیشگیری از آثار تخریبی مواد پلاستیکی در محیطزیست خبر داد.
سعید قاسمی در این خصوص گفت: به دلیل مشکلات و مضرات موجود در ظروف یکبارمصرف پلیاستایرن و بسیاری از ظروف کاغذی موجود و همچنین نیاز روز افزون استفاده از ظروف یکبار مصرف، آینده چشمگیری در بازار "ظروف یکبار مصرف تجزیهپذیر" پیشبینی میشود.
وی با اشاره به مضرات استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در تخریب محیطزیست بیان کرد: مشکل ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در آستانه تبدیل شدن به یک معضل ملی است به طوریکه اگر برای آن چارهای جدی اندیشیده نشود میتواند صدمات جبران ناپذیری به محیطزیست و سلامت کشور وارد کند.
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