متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه های مهر ماندگار 78 درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی در جلسه پیگیری روند اجرای پروژه های مهر ماندگار استان با اعلام این خبر اظهار داشت: حدود هزار پروژه عمرانی در بخش های مختلف صنعت، معدن، حمل و نقل و ورزش برای خراسان رضوی در قالب مهر ماندگار تعریف شده است.

وی با اشاره به این که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه های مذکور حدود 10هزار میلیارد ریال است، افزود: تاکنون هزار و 500میلیارد ریال آن از محل بودجه های ملی و استانی تامین شده است.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: پیگیر تخصیص بقیه این اعتبار که بخش قابل توجه آن مربوط به تعهدات وزارتخانه هاست، هستیم.

وی تصریح کرد: بنا بر تصمیم ستاد مهر ماندگار کشور مقرر شده است تخصیص اعتبار پروژه های مذکور طی امسال و سال آینده از محل اعتبارات استانی و ملی به صورت کامل صورت پذیرد.

گفتنی است، در پایان هر ماه بازرسانی از ستاد مهر ماندگار کشور برای بررسی روند پیشرفت پروژه ها و جذب اعتبارات آن ها به استان سفر می کنند.