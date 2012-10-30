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۹ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۸

عید غدیر خم فرصتی برای اشاعه فرهنگ ولایت مداری است

عید غدیر خم فرصتی برای اشاعه فرهنگ ولایت مداری است

مشهد - خبرگزاری مهر: عید غدیر خم فرصتی برای اشاعه فرهنگ ولایت مداری، بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از پروژه های فرهنگی و هنری در مشهد و انتخاب نفرات برتر مسابقه قرائت قرآنی جشنواره فرهنگی و هنری یادمان ولایت از عناوین اخبار خراسان رضوی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهرمشهد با بیان اینکه عید غدیر خم فرصتی برای اشاعه فرهنگ ولایت مداری است، اظهار کرد: این روز فرصت مناسبی است تا درآن بتوان مفاهیم والای ولایی را در غالب روش های متنوع فرهنگی به مخاطبان و نسل جوان منتقل کرد.

غلامرضا بصیری پور اظهار کرد: اگر مردم سیره ائمه را در زندگی خود لحاظ کنند به رشد و تعالی خواهند رسید.

وی یادآور شد: دین محورری و توجه به ارز ش های اسلامی از اصولی است که می تواند به عنوان مبنایی  در ولایت پذیری افراد مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نمادها یکی از روش هایی است که می تواند تاثیر گذاری مطلوبی در این زمینه داشته باشد، بیان کرد: پرداختن به ابعاد مختلف غدیر و توجه به ولایت از مصادیقی است که نیاز به کار پژوهشی و ریشه ای دارد.

بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از پروژه های فرهنگی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از پروژه های عمرانی فرهنگی و هنری در مشهد بازدید کرد.

 جواد جعفری ضمن بازدید از سه پروژه عمرانی در حال ساخت این اداره کل در مشهد، توصیه هایی مبنی بر تسریع در ساخت این پروژه ها داشت.

وی همراه با اعضای شورای معاونین این اداره کل از سه پروژه عمرانی تالار مرکزی مشهد، موزه هنر و ساختمان این اداره کل واقع در اراضی زکریا بازدید کرد.

انتخاب نفرات برتر مسابقه قرائت قرآنی جشنواره فرهنگی و هنری یادمان ولایت

سرپرست دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی خراسان رضوی گفت: اولین دوره مسابقه قرائت قرآن جشنواره فرهنگی و هنری یادمان ولایت در مشهد برگزار شد.

یوسف امینی اظهار کرد: این مسابقه به مناسبت بزرگداشت رشادت ها و تلاش های مقام معظم رهبری در تحقق و تداوم انقلاب اسلامی در مشهد و با شرکت بیش از 300 نفر در 2 مقطع سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال ویژه برادران برگزار شد.

وی ادامه داد: مرحله مقدماتی این مسابقات روزهای دوم و سوم آبان انجام شد و مرحله پایانی نیز با حضور 14 نفر در روزهای جمعه 5 آبان همزمان با عید قربان در مسجد فقیه سبزواری برگزار شد.

کد مطلب 1731752

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