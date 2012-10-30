به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز اول آذر ماه سالجاری (21 نوامبر 2012 میلادی) به میزبانی مالابو گینه استوایی برگزار می‌شود.

بر این اساس پیش بینی می‌شود رستم قاسمی وزیر نفت ایران برای حضور در این نشست گازی تا 21روز آینده تهران را به مقصد قلب قاره سیاه ترک کند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که بررسی آخرین تغییر و تحولات قیمت و بازار جهانی گاز طبیعی، تصویب مجوز برگزاری جشن سالگرد مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تاسیس یک موسسه مالی از مهمترین محورهای برگزاری چهاردهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در قاره سیاه است.

این در حالی است که در چهاردهمین نشست هیئت اجرایی مجمع صادرکنندگان گاز (GECF) مهر ماه سالجاری برگزار شده است.

طرح تاسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز 10 بهمن سال 1385 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با ایگور ایوانف دبیر شورای امنیت وقت روسیه مطرح شد.

بر این اساس با اعلام آمادگی ایران، روسیه و قطر به عنوان تروئیکای گازی جهان نشست سه جانبه‌ای مهر ماه سال 1387 به منظور تسریع در ایجاد یک مجمع جهانی به میزبانی تهران برگزار شد.



پس از توافق وزیران نفت و انرژی تروئیکای گازی درباره چارچوب ایجاد یک مجمع مستقل بین‌المللی گاز، با تصویب اساسنامه روسی این مجموعه در نشست مسکو، به طور رسمی فعالیت‌های این مجمع بین‌المللی با حضور 11 کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان آغاز شد.



در نهایت با تاسیس این مجمع جهانی گاز ابتدا مقر دائمی دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز به قطر و سپس "لئونید بوخانوفسکی" نامزد روسیه هم به مدت دو سال به عنوان دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شد.



مسئولان وقت وزارت نفت در پاسخ به انتخاب دبیرکل روسی برای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، سه عامل میزان تولید، حجم ذخایر، صادرات گاز و قدمت حضور در بازارهای جهانی گاز را از مهمترین عوامل دبیرکلی روسیه در این مجمع دانسته و اعلام کردند: با حضور روسیه به عنوان دبیر کل وضعیت دبیرخانه و سامان دهی بازارهای جهانی از بلاتکلیفی خارج می‌شود.

به گزارش مهر، کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز 42 درصد از تولید گاز جهان، 70 درصد از ذخایر گازی جهان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال.ان.جی) را در اختیار دارند.

کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و عمان که آبان ماه گذشته به جی یی سی اف پیوست، از اعضای این مجمع جهانی به شمار می روند.

در حال حاضر 11 کشور به عنوان عضو و سه کشور ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز حضور دارند که کشورهای عضو 42 درصد از تولید گاز جهان، 70 درصد از ذخایر گازی جهان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال.ان.جی) را در اختیار دارند.